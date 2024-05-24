Sean Kingston豪宅被特種部隊硬闖搜查　竟然同佢部200吋巨型電視有關？

牙買加過氣男歌手Sean Kingston 位於美國佛羅里達州南部租住的大宅昨日早上被大批警員及特種部隊帶同搜查令及拘捕令硬闖入屋，最終他與61歲的母親Janice Turner因涉嫌詐騙及盜竊罪先後被捕。

警方與行動後並未有交代事件，但有傳媒爆料指事件與他今年2月因沒有為家中232吋巨型電視及音響器材付款而被控告一事有關，有指他於去年9月向一間影音器材公司Ver Ver Entertainment 買下電視及其他器材，當時，他向公司承諾自己與歌手Justin Bieber將再度合作，並會一同為他們的公司拍攝宣傳片來減低電視及器材的支付費用，但最好沒有實現。於是該公司2月決定入稟向Sean追討費用。

警方入屋搜查期間Sean並不在屋內，他正身處於加州準備表演。事後Sean亦於社交網回應指他與母親目前情況好好，並指律師正處理今次事件。不過，Sean昨晚亦「難逃一劫」於當地被警方拘捕，事後警方亦證實他被捕的消息。

其實今次已非Sean首次涉及詐騙，2015年他曾因拖欠合共66萬美元（約515萬港元）名貴手錶及珠寶首飾惹上官非。