陳靜泳裝上陣　劉芷希傾巢而出搶戲

陳靜（Dada）在劇集《家族榮耀之繼承者》中有吸睛演出，大晒弗爆身材，昨晚（23日）更先後以可愛公主露腰Look、泳裝及瑜伽褲亮相，大晒蛇腰，將美好身段展露無遺。講到Keep弗心得，Dada表示：「我盡量希望有好嘅狀態拍攝，雖然喺馬來西亞好多好嘢食，但我每日、就算開工都Keep住做運動，Keep住體力同體能，同埋盡量戒油鹽糖。劇組有提供健康餐，都係我平時食開嘅嘢，有菜有雞蛋同好好嘅澱粉，唔會有油鹽，伙食好好，都幫到我唔少去保持個狀態。」談到與安安姐「激戰」連場，Dada坦言緊張：「會擔心影響到對手，我哋事前有充足溝通，佢同我分享咗好多經驗，同埋叫我要放心，話最緊要出嚟效果好。」

無綫前藝人劉芷希（Kimmy）近年已返回馬來西亞繼承父親中藥批發生意，偶爾還有參與劇集及網劇拍攝，但指返回家鄉後對演藝事業發展感到迷失，一度因情緒問題增磅不少，拍攝時要與體態甚弗的Dada演對手戲倍感壓力，她說：「自己都好耐冇拍劇，一來要好努力咁做功課，不斷錄低自己練習時嘅表情加以fine tune，另外都有好努力減肥。第一、兩集都覺得自己塊臉好圓，後尾拍拍吓漸入佳境，都好開心。」

另外，佘詩曼、林峯與羅子溢早前齊齊接受訪問時大談拍攝趣事，阿佘向子溢大笠高帽：「冇你我哋都唔可以喺度啦，冇第一輯邊有第二輯。」嚇到子溢頓時不懂反應dead air 3秒，之後即腦筋急轉彎向老婆反笠高帽：「唔關我事，歸功我老婆（楊茜堯）架咋！」阿佘及林峯激讚答得好好。