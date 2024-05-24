Ian宣布處男騷加開2場　生日展有限定打卡位

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）將於7月20日至22日假亞博舉行首個個人演唱會，日前網上公開發售門票，其粉絲Hellosss一早霸住電腦上網搶飛，一度令網站癱瘓，結果3場約42,000座位火速被搶購一空，有批粉絲於網上跪求加場。今日官方網站公開加開23日及24日2場的好消息，網民即留言：「真係5場，犀利，咁希望AK都加到3場。」、「我係真姜糖，支持阿姜亦都支持Ian，演唱會加油。」

而Ian國際歌迷會（香港）繼去年舉辦「伊人森弦@lan's Asteroid 1609」後，今年歌迷會再次於銅鑼灣為舉行以「Inimitable :1- nfinity / 獨一無限」為主題的陳卓賢個人展覽，並以lan喜歡的藍色為主調，lan早前亦特意為展覽拍攝一輯全新造型照，供展覽獨家展出。

今次展覽除了在露天廣場設置了三大主題房間，供大眾深入認識lan的不同面向外，歌迷會亦趁住lan將於6月迎來生日，於商場地庫1樓設有lan生日限定巨型扭蛋機，扭蛋機內有多款限量精品，包括小卓賢橡筋、小卓賢扣針、Memo pad及Q版手機掛繩扣片等，除扭蛋機外，亦設有主題即影即有相機，特設兩款lan生日主題相框，讓一眾Hellosss（粉絲暱稱）盡情跟lan合照！巨型扭蛋機只於限定時段開放予已預約的Hellosss，而即影即有相機除了於Hellosss限定時段開放外，亦會開放予大眾參與。

粉絲Alice今日跟老公帶同4歲囡囡Hailey到來打卡，她表示自Ian參加《全民造星》已成為其粉絲，笑言囡囡早已有肚中受胎教，現在每當扭計時只要播Ian的歌她便會乖乖收聲，又指囡囡最愛唱Ian的《正式開始》。提到Ian即將開騷，她表示已成功撲飛，會跟老公入場支持。