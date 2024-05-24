本日日本：文具女子博　快閃新宿

被喻為日本最大規模的文具祭典「文具女子博」，剛於4月在大阪舉行完畢後，將於5月28日至6月2日移師東京新宿京王百貨店，舉行「文具女子博 pop-up in 新宿2024」。這次的主題為「Welcome！文具Tea Party」，邀請到59個文具品牌與商店合作，讓文具迷們逛個夠本！現場有不少限定商品，例如與bande限定推出的糖果色膠紙禮盒、Daigo熊貓、狐狸及貓頭鷹印章、以《愛麗絲夢遊仙境為主題》的盒裝便條紙等。以今次活動主題所設計的原創商品，同樣也是入手的目標。若有收集印章習慣的話，會場內有5個集章地點，當中包括與參展者合作的設計，還有「Welcome！文具Tea Party」主題印章。同時也有發售護照造型的筆記簿，可以用來收集印章。另外，消費滿15,000日圓（約HK$750）以上就可獲得文具女子博原創迷你隨身鏡，消費滿35,000日圓（約HK$1,750）以上則可獲得文件夾套裝。