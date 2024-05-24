馮盈盈獲查詢港姐報名詳情　樂意分享參選心得

藝人馮盈盈今日（24日）出席汽車活動，擁有國際車牌的盈盈自言喜歡遊車河，非常享受一邊聽音樂，一邊駕駛的感覺，又謂想換一輛空間較大的新車，以便日後可以接載家人和方便攜帶更多物品出門。問到在香港駕駛會不會較容易暴躁？盈盈說：「我試過喺日本自駕遊，香港的確比較繁忙，但其實香港揸車都有好處，就喺大家嘅反應都好快，日本人會比較守規矩，但香港人就比較識變通（有冇試過罵人？）冇，因為我揸車嘅時候會播啲好放鬆冥想嘅音樂。」又非常自豪地表示由19歲擁有車牌到現在，都沒有出現過意外。

作為港姐冠軍，盈盈透露最近經常收到很多人透過社交平台詢問關於港姐報名的詳情，她笑言作為師姐會非常樂意分享心得。提到最近有人指盈盈形象轉變，稱現在的她與初初出道時的率直性格大相徑庭，為此她解釋說是因為當時作為新人出道比較緊張，而且初時多參演綜藝節目，認為形象上應該要好動一點，而隨着經驗的累積，她覺得應該要做回自己，呈現新的一面給觀眾。

講到有觀眾稱較為喜歡在節目《#後生仔傾吓偈》擔任主持的盈盈？馮盈盈說：「節目已經告一段落，嗰陣時嘅我喺要因應節目效果而改變，咁依家節目完咗我就要展示番我另外一面，冇理由我拍戲，或做其他嘢都要帶住《#後生仔》嘅節目效果，不過都好多謝大家對我嗰陣時嘅形象咁深刻印象。」