陳自瑤不介意重提黑面：最緊要心態好

由藝人陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的無綫節目《香港婚後事》，昨晚一集中他們決戰四方城，不過並非打麻雀閒談咁簡單，皆因食糊的人可以向其中一位問一個問題。

率先食糊的諾懿戰戰兢兢向Yoyo說：「你可以唔答㗎！」賴慰玲則謂:「咪住先，唔可以唔答㗎！」他即搞笑謂:「我驚呀！」跟住諾懿問到:「其實呢啲人話妳台慶黑面，啲人成日提住，妳會唔會好唔開心？同埋其實係咪真係黑面呢？」說完諾懿即扮晒震。而YoYo則大方謂：「其實我唔介意嘅，同埋啲人成日可能記住我黑面個樣，咁我咪畀人記住我笑住個樣囉！得唔得呀？」諾懿即謂:「我實得㗎！」YoYo又續說:「其實咁多年，我又唔係啱啱入行，好多嘢都習慣，凡事咩都好，最緊要心態好。」

早前羅天宇傳與陳懿德拍拖，他們大談如果另一半都是圈中人是否好時，大家都朝着天宇問，賴慰玲望着他謂:「你呢？你鍾唔鍾意同另一半同公司㗎？」此時眾人「衰笑」，天宇謂:「我覺得呀.....職位唔一樣、工作唔一樣都可以多啲話題傾吓嘅！」諾懿又追問:「如果大家都係藝人呢？」，天宇謂:「如果大家都係藝人，都有好有唔好囉！咁都會多咗共同話題，佢會明白你多啲。」難得天宇咁坦白呢！