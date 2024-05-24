羅子溢拍激情戲　楊茜堯眼火爆：跪玻璃

藝人林峯、佘詩曼、羅仲謙等主演的劇集《家族榮耀之繼承者》熱播中，日前阿佘與林峯開直播，劇中飾演終極大Boss的楊茜堯都有加入，本身茜堯跟阿佘合作不少，而與林峯更是老友，因二人是同期訓練班，故傾談時大家都很開心。

此劇茜堯的老公羅子溢都有份拍攝，講到羅子溢劇中不單止「女朋友」多多，更有不少激吻大尺度場口時，楊茜堯表示平時會選擇拒看或者直接跳過，但當林峯現場即時播放羅子溢與女伴激吻畫面時，她即忍不住大喊：「我把家裡所有的碗打破，他不是跪搓衣板，直接跪玻璃！」相當搞笑。

阿佘與楊茜堯對上一次合作是2009年的《宮心計》，劇中二人飾演一對反目好姊妹，她們的宮鬥場口及經典對白至今仍令大家印象深刻！相隔15年，觀眾亦非常期待二人再合作，直播中阿佘也替粉絲向楊茜堯提問，如若她們有機會再合作，會想演甚麼角色時，楊茜堯毫不猶疑回答：「我本來想說演情侶的，但是我怕出不了街（播不了），你做我女朋友好不好？」林峯即笑謂：「跟我搶是吧？」不過隨後她指如果角色不合適的話，還是想跟阿佘演時裝劇：「好像女俠那種，可以一起幹大事的搭檔！」