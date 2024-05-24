女下屬作反　辣㷫老闆

男波士鹹濕女下屬嘅四仔劇情，相信大家都睇過唔少，至於女下屬辣㷫老闆慾火嘅故事，其實一樣令人睇到興奮無比，就好似以下介紹嘅3部作品咁，值得四仔迷一睇再睇！

另有所圖

打工仔喺冇加班費情況下仍願意加班？Girlsway透過新作《The Boss Gets What She Wants》話畀四仔迷知，當中必定另有所圖！由David Lord、Ricky Greenwood及Anatomik Media三位導演聯手執導，並搵來人氣脫星Christie Stevens、April Olsen、Ellie Lilly等參演，單係睇陣容足見片廠幾咁重視。故事講呢班OL最愛加班，唔係因為愛工作，而係暗戀型男波士，正所謂「堅持到底就是勝利」，呢晚辦公室內乾柴終於擦出慾火，火勢不但相當猛烈，喺會議室內更係汁液橫飛！

日久生情

波士同女下屬朝見口晚見面，會否因此日久生情？想知嘅話，就要睇片廠Nubile Films推出嘅《Temptation #8》喇！由近年人氣急升脫星Lily Larimar、Andi Rose、Kenzie Reeves及Jazmin Luv演出，扮演OL嘅佢哋，因為跟男波士朝夕相處關係而燃起愛火，可惜「神女有心，襄王無夢」。為咗引起對方嘅注意，佢哋使出色誘手段，而血氣方剛男波士，見到樣索身材正嘅女下屬經常春光乍洩，最後忍唔住提槍上陣瘋狂進攻。

肉體制裁

有人話出嚟打工受波士氣係人工包埋嘅，只係發生喺DORCEL製作嘅《Girls at Work Stories #1》中嘅女主角，卻拒絕受氣，實行以肉體制裁男波士！由四仔鬼才導演Frank Major執導，Candee Licious、Karina King、Barbie Brill等脫星上陣，咪以為係一般由頭砌到尾嘅四仔，導演不但喺編劇上花咗唔少工夫，更以電影拍攝手法，配合埋班女點樣調教男波士嘅火辣演出，令作品觀賞性大增！

碟評

有美國四仔迷稱，估唔到睇四仔不但係官能享受，仲可以減壓，講緊就係高水準製作嘅《Girls at Work Stories #1》，而事實上作品無論劇情及拍攝，均屬電影級製作。當然，另外兩套作品嘅製作亦係具水準之作。