女下屬作反　辣㷫老闆

男波士鹹濕女下屬嘅四仔劇情,相信大家都睇過唔少,至於女下屬辣㷫老闆慾火嘅故事,其實一樣令人睇到興奮無比,就好似以下介紹嘅3部作品咁,值得四仔迷一睇再睇!

另有所圖

打工仔喺冇加班費情況下仍願意加班?Girlsway透過新作《The Boss Gets What She Wants》話畀四仔迷知,當中必定另有所圖!由David Lord、Ricky Greenwood及Anatomik Media三位導演聯手執導,並搵來人氣脫星Christie Stevens、April Olsen、Ellie Lilly等參演,單係睇陣容足見片廠幾咁重視。故事講呢班OL最愛加班,唔係因為愛工作,而係暗戀型男波士,正所謂「堅持到底就是勝利」,呢晚辦公室內乾柴終於擦出慾火,火勢不但相當猛烈,喺會議室內更係汁液橫飛!

日久生情

波士同女下屬朝見口晚見面,會否因此日久生情?想知嘅話,就要睇片廠Nubile Films推出嘅《Temptation #8》喇!由近年人氣急升脫星Lily Larimar、Andi Rose、Kenzie Reeves及Jazmin Luv演出,扮演OL嘅佢哋,因為跟男波士朝夕相處關係而燃起愛火,可惜「神女有心,襄王無夢」。為咗引起對方嘅注意,佢哋使出色誘手段,而血氣方剛男波士,見到樣索身材正嘅女下屬經常春光乍洩,最後忍唔住提槍上陣瘋狂進攻。

肉體制裁

有人話出嚟打工受波士氣係人工包埋嘅,只係發生喺DORCEL製作嘅《Girls at Work Stories #1》中嘅女主角,卻拒絕受氣,實行以肉體制裁男波士!由四仔鬼才導演Frank Major執導,Candee Licious、Karina King、Barbie Brill等脫星上陣,咪以為係一般由頭砌到尾嘅四仔,導演不但喺編劇上花咗唔少工夫,更以電影拍攝手法,配合埋班女點樣調教男波士嘅火辣演出,令作品觀賞性大增!

碟評

有美國四仔迷稱,估唔到睇四仔不但係官能享受,仲可以減壓,講緊就係高水準製作嘅《Girls at Work Stories #1》,而事實上作品無論劇情及拍攝,均屬電影級製作。當然,另外兩套作品嘅製作亦係具水準之作。