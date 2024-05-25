【是日通勝】

農曆四月十八

甲辰年 己巳月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、入學、動土

忌：移徙、詞訟、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：啡色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

金牛座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

雙子座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

巨蟹座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

獅子座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

處女座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

天秤座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

天蠍座：享天時地利人和，宜從暗戀階段踏前一步。

人馬座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

山羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

水瓶座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

雙魚座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）羊 多阻滯

鼠：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

牛：易受腸胃問題困擾，遠離刺激性食物。

虎：心浮氣躁，宜獨處，讓自己冷靜下來。

兔：運勢不過不失，謹慎行事可避免惹禍。

龍：受敷衍心態影響，行事作風備受質疑。

蛇：順風順水，生活無憂，可享受悠閒時光。

馬：情緒不穩，做事欠耐心，易與人爭執。

羊：是日沖煞，事業運不佳，做事忌急躁。

猴：財運及事業運向好，投資獲利機會高。

雞：趁周末出外玩，可為自己帶來好心情。

狗：有令人羨慕的好運氣，易獲貴人提攜。

豬：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

淺談雙子座

5月底，太陽進入雙子座，接下來講講這個星座的特點。

首先，雙子座的人非常聰明和機智，擁有敏銳的觀察力和快速的思維能力，能夠迅速理解和分析問題。他們對周圍的事物充滿好奇心，渴望不斷學習和探索新知識。這種聰明才智讓他們成為優秀的溝通者和領導者。

其次，雙子座的人具有極大的社交能力，善於與人交流並建立良好的人際關係。他們擁有豐富的幽默感，能夠輕鬆地與他人交流，使周圍的人感到開心和融洽。他們喜歡參與各種社交活動，能夠輕易與不同類型的人建立聯繫。

此外，雙子座的人具有多才多藝的特點，對不同的領域都感興趣，有着廣泛的知識面。他們能夠很快地學習新的技能和知識，並在不同領域中取得成功。好奇心和求知欲使他們成為了解世界的探索者。

然而，雙子座的人有時也會表現出善變和不穩定的一面，情感和思想經常在不同的方向上變換，使人難以捉摸。由於他們很難長時間專注於一個特定的事物或項目上，這種善變的特點可能會給他們帶來一些挑戰，但同時也使他們具有靈活性和適應能力。

總括而言，雙子座的性格獨特而多樣化，聰明機智，充滿活力和好奇心，具有極強的社交能力和多才多藝的特點。然而，他們也可能表現出善變和不穩定的一面。