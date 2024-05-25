賀軍翔疑借醉濕吻辣妹惹禍　捲性侵風波遭搜屋扣查手機

台灣型男賀軍翔（小美）昨日突遭提告「妨害性自主」，被台灣執法部門搜索住所，並扣查其手機，有指事件與他去年在生日派對上與辣妹舌吻有關。雖然有關方面至今未有拘捕任何人，但小美昨日傍晚時分透過律師發聲明，揚言未有與任何第三人有越軌行為，呼籲外界不要散布不實內容。

台灣去年刮起一鼓「#MeToo」風暴，繼黃子佼、炎亞綸及宥勝等捲入性醜聞後，曾憑台劇《惡魔在身邊》紅遍中港台，近期再憑與林依晨、許瑋甯及柯震東合作劇集《不夠善良的我們》再度翻紅的小生賀軍翔亦爆出是非。當地執法部門昨日到小美的住所搜索，並扣查其手機，隨即傳出與台灣傳媒人葛斯齊去年曾爆料指小美背妻與辣妹舌吻一事有關，有指小美對一名女子有不禮貌行為，女子事後提告。

發聲明強調無越軌行為

有指小美遭指控涉及一宗刑事案件，移送台北地檢署偵辦，檢方為保全證據，昨日上午指揮執法部門，持搜索票搜索他位於台北市民生社區住處，已查扣相關證據。雖然小美遭提告「妨害性自主」，不過至今尚未有傳喚、拘捕任何人，基於事件涉及個人私隱，北檢表示該案件情節不便說明。當地傳媒向小美經理人了解事件，對方回應稱尚未了解狀況，並指當事人目前正在拍戲：「他工作中，現在打擾的話會影響劇組。」表示稍後才會詢問細節部分。雖然有指小美其後透過劇組對外表示：「謝謝關心，會配合調查。」但台媒向劇組查問小美涉案一事，劇組卻回應：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」

小美涉案消息傳出後震驚娛樂圈，事件持續發酵，至昨日傍晚時分，他委託律師發出3點聲明，指檢方需查詢小美的通話紀錄，所以要取走其手機以進一步釐清案情，並指他全程配合偵查程序。聲明同時指出小美再次表明未與任何第三人作出越軌行為，呼籲媒體不要散布不實報道。在偵查期間，小美堅守不公開原則，沒料到媒體卻提前知悉檢方到其住處搜索一事，此舉令他深感困擾。

有網民重提葛斯齊之前曾開直播爆料，指小美較早前受邀請出席朋友張勛傑的生日派對，期間疑喝多了3度舌吻酒店小姐。當時葛斯齊揚言有錄音檔在手，若然要挑戰他，定必會公開證據，更寸爆表示：「不要以為包廂關起來不會有風聲傳出。」其後小美曾委託律師發表聲明否認傳聞，望外間不要以訛傳訛。對於小美涉刑案，葛斯齊昨日作出回應，認為今次事件與去年爆料事情不一樣，據他所知今次案件絕不單純。