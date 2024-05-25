星玄｜姚子羚曾挑戰姊弟戀與異地戀　享受單身唔急住拍拖

今日係5月25農曆四月十八，今日幸運星係天蠍座，享天時地利人和，宜從暗戀階段踏前一步。天蠍座嘅姚子羚，自2018年公布同男友「的士邦」結束四年感情後，就冇公開過新戀情，之不過子羚似乎好享受依家單身嘅生活，閒時除咗放狗，又會去睇吓舞台劇增進演技，甚至學整埋陶瓷𠻹，雖然單身無罪，但係都希望你有愛情嘅滋潤，如果呢排有心儀對象，不妨約對方出來食個飯，同對方多多了解，感情有機會更進一步呀！

姚子羚喺節目上面大談婚姻愛情經歷，大方分享自己曾經試過姊弟戀同異地戀，而單身多年嘅子羚係咁形容自己過去嘅情感：「好似日落，好似好sad(傷感)，但我又好鍾意日落嘅氛圍。」但子羚就表示，唔急於搵另一半，因為佢知道太急進反而未必遇到啱嘅人。

肖狗嘅朋友，易獲貴人提攜，有令人羨慕嘅好運氣。肖狗嘅奧利自從成功被選為男團LOONG 9成員之後，人氣高企，唔單止要同隊友一齊去到北京受訓，仲要出席各大活動，而啱啱滿18歲嘅佢，更獲得一眾粉絲，自動發起眾籌，喺尖沙咀搞應援慶祝，年紀輕輕星途就咁好，再加上今日貴人運強，奧利一定要好好把握，話唔埋獲得更多工作機會。

LOONG 9原定喺4月28號嚟香港搞見面會，但最後以「不可抗力」嘅原因取消，但似乎有消息好快都會喺香港搞見面會。而喺今個月21號，4位LOONG 9成員就率先喺北京搞咗個快閃見面會，而奧利係人氣擔當，期間擺出不同甫士同Fans影相留念，仲親手包禮物送俾Fans。