王嘉慧瞓身「凸」圍　黃婧靈趷籮讓賽

無綫藝人林盛斌、周志康，金剛率領靚女們林洧鈺、梁超怡、陳婉衡、黃婧靈（波波）、王嘉慧、余思霆等，齊齊到澳門拍攝節目，向來身材好的余思霆、王嘉慧、陳婉衡穿三點上場，谷胸晒腿夠晒養眼，波波就「讓賽」以一件頭泳衣示人，相當嘥料。

眾演員雖然經過一連多日的拍攝，拍攝期間遭遇落大雨，但拍攝亦相當順利。余思霆與王嘉慧分別穿着比堅尼谷胸上場，王嘉慧紅色水着更是非常搶鏡。余思霆昨日受訪時謂：「我上年都有嚟拍下水禮，今年係第二年，自己本身好鍾意玩遊戲，自己都有少少叻，所以都玩得好投入好開心。同埋我同金剛一Team，我同佢好Friend，玩起上嚟大家玩得好癲，波波又好得意，好似小妹妹咁，所以我哋就好似一班朋友自己去玩咁，好搞笑。」

至於收起性感以一件頭密實泳衣上陣的波波則笑言：「夏天流流長，我留前鬥後慢慢嚟，仲有咁多個月。（咁密實驚畀人話成日晒嘢？）點會驚畀人話呢！做得呢行預咗畀人討論，所以都冇乜嘢。」說到她下圍都甚有睇頭時，她謂：「個Pat Pat我專登練嘅，都練咗年幾，自己都有Keep住做瑜伽同做Gym，都有戒口嘅，但唔係好清。」首次玩水上遊戲節目的王嘉慧坦言初體驗，出發前已好緊張，她謂：「因為有Bob、金剛出名搞笑好期待。亦有擔心玩水濕身會素顏示人，同埋話要玩刺激機動遊戲，自己比較細膽，都驚驚。」說到穿泳衣拍攝事前是否食少啲Keep Fit時，她笑言：「嚟到因為玩遊戲要體力，加上好食好住，反而食多咗。」

今次適逢陳婉衡生日，大家都有為她送上驚喜，周志康大爆謂：「我哋全部扮NG，要拍多一次，工作人員就喺後面攞個生日蛋糕出嚟，跟住夜晚我哋都有一齊食飯。啲遊戲都好搞笑，都會喺啲遊樂設施度玩，個太空艙都幾刺激㗎！（有冇啲女仔好烏龍搞笑？）其實基本上個個都有蝦碌，之前我哋玩過，所以都會整蠱吓佢哋，波波同梁超怡都矮少少，某啲遊戲會輸蝕，但佢哋短腿一族喺有啲遊戲上都有着數，當中都有啲人呆板少少，但都係一個效果嚟！」