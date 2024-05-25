Anya Taylor-Joy《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》接替查理絲花朗演女戰士

由澳洲導演佐治米拿（George Miller）於70年代至80年代創作的末世動作片《末日先鋒》（Mad Max）三部曲，深深影響流行文化，他於2015年延續系列拍攝《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road），由Tom Hardy取代米路吉遜（Mel Gibson）擔任男主角，不過靈魂人物卻是由查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的光頭機械臂女戰士芙莉歐莎。電影叫好叫座並於奧斯卡掃獎後，佐治米拿再推出以芙莉歐莎為核心的前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），由《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）人氣女星Anya Taylor-Joy飾演年輕版芙莉歐莎，飾演漫威超級英雄「雷神」的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）飾演暴走族大佬。

故事講述未來世界文明崩解，多個部落依靠改裝戰車掠奪資源。少女芙莉歐莎從家園被綁架，捲入兩個軍閥的鬥爭中，她在磨練中逐漸成為鐵血冷酷的女戰士，並尋持歸家路途。原來導演曾考慮使用電腦特技減齡技術繼續請查理絲花朗主演，但後來都決定起用Anya Taylor-Joy，亦大讚對方完全忘我，成為芙莉歐莎。雖然片中充滿瘋狂奇想的飛車武打動作場面，Anya感嘆劇組做足安全措施：「佢咁安全真係令人難以置信。」