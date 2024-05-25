岑潔儀遭校長誤認外傭大聲呼喝　怒斥做壞榜樣考慮讓兒子轉校

37歲的前無綫藝人岑潔儀（Zoey）2012年下嫁馬來西亞富商後，即淡出幕前相夫教子，與老公育有一對兒子，生活優哉悠哉，不過近日她卻被氣壞，故於社交平台宣洩自己的不快遭遇，原來她竟被人當成傭人姐姐然後呼喝！

原來日前她親自送兒子到補習班上課時，有一位操半鹹不淡廣東話的嬸嬸向她說：「姐姐（女傭），you come here！」當時Zoey素顏現身，未有怪罪對方搞錯身份，然而「嬸嬸」的態度卻令她忍無可忍，於是她問道：「妳講什麼？」對方才改口稱呼她「媽咪」，原來該名「嬸嬸」的身份其實是校長﹗由於擔心校長未有樹立好榜樣，Zoey直言正考慮讓兒子轉校。

Zoey更寫道：「就算對着姐姐（女傭）的態度都不應該那麼惡劣啦﹗我真是愕然，我要再考慮兒子應不應該再在這裡上課，我覺得得如果她是這間學校校長，她是應該表現出令家長順服，或者安心令家長給小朋友來你這間學校上課，她令我非常失望﹗」有不少留言向她查詢是哪間補習班，Zoey只回應：「我不想開名因為不想影響到其他小朋友，我只能講在九龍塘區好出名﹗」