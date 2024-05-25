必學正確擦防曬技巧　效果翻倍不曬黑

夏天逐漸逼近，不少人都感受到太陽愈來愈熾熱了，加上已經穿上短袖熱褲，若果防曬保護力不足，便容易曬傷或曬黑。不過，除了要揀選合適的防曬產品之外，擦防曬的方法同樣重要，如果不想白擦防曬，就要留意以下的防曬小技巧。

用量足夠

用量不足夠，會導致防曬效果大打折扣，一般全臉用量大約為10元硬幣大小，臉上比較突出的地方，例如鼻梁和顴骨等，更容易暴曬，可以二次疊擦，並最好每兩個小時補擦一次。也會有人誤以為防曬擦得愈多，保護力就會增加，但其實防曬係數愈高，對皮膚的負擔就愈大，更容易出現油膩厚重的情況。因此，使用防曬品的時候，需要挑選質地輕盈易推匀的產品，再擦上適當的用量，才能達到最完整的防曬效果。

順着同一方向塗匀

擦防曬的時候需要注意塗抹手法，臉上各區域應順着同一方向塗開，千萬不要直接在臉上擠出防曬再直接抹開，否則容易因為沒有控制好用量而導致塗抹不均匀。此外，還可以先在手心擠出防曬，再在側臉上畫出三條線，然後輕輕塗抹，這樣就能避免來回塗抹的過度摩擦方式上防曬，同時能避免臉上起屑的情況。

選擇合適的防曬係數

選購防曬時除了考慮價錢之外，還有更重要的因素就是防曬係數，市面上常見有3種防曬係數，分別有SPF15阻擋93%UVB、SPF30阻擋97%UVB、SPF50阻擋98%UVB。雖然看似SPF50的防曬力最好，但當中不少防曬品的質地比較黏稠難推開，對皮膚造成較大的負擔。因此如果日常較少戶外活動的上班族，挑選SPF30的防曬乳便足夠，有需要可外搭帽子或傘。至於戶外工作者則建議使用SPF50的防曬乳，並可挑選具有防水、防寒功能的產品，另外最好2至4小時內補擦一次。