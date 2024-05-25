【營事檔案】牛肝菌臘鴨脾炊飯

臘味煲仔飯是冬天十分受歡迎的一道菜，臘味的油香、鹹香，夾雜在飯粒中間，加上少許豉油，實在十分美味。然而，臘味的鹽分和油分都比較高，不是可經常食用的選擇，尤其是患上高血壓的人士。而今次只選用去皮的臘鴨脾，加上牛肝菌的鮮味，令這個炊飯都風味十足。

臘味高脂高鈉

臘鴨脾是鴨脾經過醃製和風乾製成的臘味產品，如果可去除皮層就可以減少整體攝取的脂肪量。而臘腸可算是中式香腸，通常由豬肉和豬脂肪製成，入口越甜，油脂感覺越重。臘肉與臘鴨脾比較相似，是豬腩肉經過醃製及風乾而成。三者的共通點是鈉含量都比較高，在製作過程中加入較多鹽分，因此可在室溫環境下存放一段較長的時間。在烹飪前可先清洗臘味以及切開焯一焯，以去除表面的灰塵和過多的鹽分。

牛肝菌高纖香味十足

牛肝菌是常見的菇類，一般都以乾燥的形式出現，在意大利料理中常被加入燉飯中。因牛肝菌香味獨特，經過乾燥後香氣更加濃郁，而牛肝菌的膳食纖維含量也較高，有助於促進消化健康。除左炊飯以外，更可將牛肝菌與洋葱、蒜煮成湯，再加入牛奶和香草，製成濃郁的牛肝菌湯，都是簡單吸收到滿滿膳食纖維的方法。

牛肝菌臘鴨脾炊飯

材料：

米 3/4杯

藜麥 1/4杯

乾牛肝菌 10克

乾冬菇 5朵

鮮冬菇 5朵

臘鴨脾 半隻

洋葱 半個

調味料：

豉油 2湯匙

黑胡椒 適量

做法：

1) 乾冬菇、乾牛肝菌洗淨浸食水過夜

2) 鮮冬菇切片、臘鴨脾去皮、洋葱切粒備用

3) 在鑊中先炒香鮮冬菇、洋葱及乾牛肝菌

4) 加入調味料炒香，盛起備用

5) 在電飯煲中加入藜麥、米以及所有材料，加入浸乾冬菇及乾牛肝菌的水至平常水量

6) 用正常模式煮飯，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。