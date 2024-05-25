英皇力推Twins師妹團　Gin Lee唔怕資源被分薄

歌手Gin Lee（李幸倪）今日（25日）現身校園，以星級評判身份出席傑出大學生選舉活動，跟同學們分享自己在學時期的苦與樂。她分享時表示剛推出的新歌《告別煤氣燈》是為年輕人及學生而創作，希望大家能衝破負面聲音，尋找到自己的道路，在不同聲音中選擇有建設性的聲音，負面聲音則放在一旁毋須理會，而自己的人生座右銘就是「Work hard play hard」，要懂得放鬆自己和減壓。除了分享心聲，她又即場演繹《企好》及新歌《告別煤氣燈》，邊唱邊走到台下跟一眾同學仔打招呼，同學仔紛紛趁機跟她合照，Gin Lee亦來者不拒，相當友善。

受訪時談到何謂傑出學生？她指除了學業，個人品德及社會責任亦非常重要：「例如你得到好多人或機構幫助，你會唔會都做啲嘢幫助其他人？」她指大學時期曾獲模範生嘉許，又因不想家中負擔太重，會報名參加才藝比賽，因勝出者可獲得獎學金：「例如唱歌、演戲比賽，攞過全國第一。」

她笑言不敢自稱是傑出學生，但也算是一名乖學生：「我啲同事成日話我太乖，一啲曳嘢都冇。（男友面前都咁乖冇撒嬌？）都好乖㗎，無論乜嘢角色我都係好冷靜。」又指雖然年幼時間中亦有「牛脾氣」，但很快便發覺發脾氣並沒意思，漸漸練出了高EQ。

另提到公司近期力推新女團VIVA，會否擔心自己資源被分薄？她笑謂：「唔驚，老闆好多錢嘛，哈哈！」她指今年的計劃已定好，會如常進行，稍後會推出《吿》的MV，隨後便開始籌備由她親自創作的新歌，今年預計推出4、5首新歌，年底亦預備了新項目，問到是否開騷？她説：「類似啦，但唔係紅館嗰隻，係其他形式，大型騷可能要下年。」