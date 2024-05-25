《怪奇物語》20歲女星Millie Bobby Brown秘密做人妻

Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）20歲英國女星Millie Bobby Brown與美國樂隊Bon Jovi主音Jon Bon Jovi的22歲模特兒兒子Jake Bongiovi於2021年開始拍拖，上年4月他們各自於社交網站宣布訂婚，Millie引用美國天后Taylor Swift歌曲《Lover》歌詞寫到：「我已經愛上你三個夏天，親愛的，我想要所有的。」知情者透露，Millie與Jake已經在一個星期前的周末秘密拉埋天窗，婚禮中Jake父親Jon Bon Jovi與Millie父母都有在場：「Millie同Jake上禮拜靜雞雞咁喺美國交換婚盟。佢哋計劃今年遲啲會正式搞場大型婚禮，但佢哋依家已經係合法夫妻，簽晒所有文件。成件事係好低調同好浪漫，只有最親嘅家人見證佢哋宣誓。」

Millie上年受訪時曾表示婚禮計劃非常輕鬆：「我完住冇壓力，Jake好參與去計劃，成個過程好幫得手。我從來冇感到孤獨，我覺得咁樣好正。我成日問佢：『咁係咪好主意？咁係咪好主意？』不過最後，呢個係對我哋嚟講好親密嘅日子，大家都好期待好興奮。」至於Jon Bon Jovi則透露自己會在婚禮中開金口表演！