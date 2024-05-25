東京玩樂！酒店開P睇花火

喜歡到日本感受夜繽紛的朋友，肯定不會錯過於7月27日在東京舉行的第47屆隅田川花火大會。屆時將有多達20,000枚煙花向夜空發放，璀璨程度可想而知！為迎接這項盛事，不少佔據賞煙花有利位置的酒店早前已推出相關住宿方案，其中有酒店便在花火大會當日舉行天台派對，讓大家欣賞五彩紛呈的煙花綻放，同時享用頂級香檳美食及觀賞藝伎舞蹈表演，將樂趣大大升呢！另外還有兩間酒店提供充滿特色的賞煙花方案，總有一款啱你心水！

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嘗名店餐點 歎有機香檳

設於東京都台東區淺草、共有195間客房的The Kanzashi Tokyo Asakusa酒店，其天台位置既可飽覽淺草寺一帶風景，並同時能眺望東京晴空塔，當隅田川花火大會舉行時，該處更成了觀賞絢爛煙花的「特等席」，而酒店便善用了如此優勢，每逢花火大會當日都會舉行 Rooftop Terrace Party。今年也不例外，派對於7月27日6:30pm~8:30pm舉行，身在其中可無遮無擋地將大會兩個會場發放的煙花盡收眼底。與此同時派對場地提供高質的飲品食品，例如找來淺草人氣餐廳Loop Tokyo炮製特色餐點外，更可任飲多款酒精類飲品，當中還可一嘗法國香檳地區Chassenay d'Arce生產的 100%有機香檳。更驚喜的是，場地特別請來了淺草藝伎為來賓表演傳統舞蹈，將煙花、夜景及華麗表演交織成與別不同的畫面，當堂令氣氛更熾熱、教人難忘。費用每位¥70,000（約HK$3,500）。

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房內觀賞 舒適自在

距離JR錦系町站僅3分鐘路程的東武Hotel Levant東京，是東京晴空塔的官方酒店之一，共有383間客房，房型從單人到四人套房一應俱全，南面客房可飽覽東京鐵塔和海灣區的都心景色，北面客房享有優美晴空塔景之餘，同時能直擊隅田川花火大會兩個會場的壯觀場面。憑着此優勢，酒店剛推出7月27日入住的「花火觀賞方案」，簡單講不用汗流浹背地於戶外霸位，足不出戶在客房便能舒服觀看大會。方案還包括當晚的自助晚餐和翌日早餐，其中自助晚餐住客可到酒店2樓的Verdure餐廳享用，內裏長30m的自助餐桌擺滿了多種菜餚和甜點。酒店還設有中式菜館和大堂Lounge，頂層則設有供應日本料理和法式碳烤大餐的景觀餐廳，可邊俯瞰東京街頭邊享受美食。入住Casual Twin客房（2人）方案費用HK$7,040起。

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多款體驗 各適其適

提起淺草區的知名酒店，不少人會想起樓高28層的淺草View Hotel。擁有逾300間客房，房型以雙人套房為主，並依照客房景觀分成可眺望晴空塔和淺草街景的「東京晴空塔景觀房」及可欣賞新宿新都心及富士山的「城市景觀房」。酒店同時設有5間餐廳和頂層酒吧，甚具規模。於隅田川花火大會舉行當晚，酒店提供多種觀賞住宿方案。其一是「在房間鑑賞連自助餐方案」，入住酒店行政樓層（21至24樓）客房，可從房間內眺望花火大會的第一及第二會場，並可享用27樓餐廳的晚餐及自助早餐。另一款「高層特設場所鑑賞方案」，除了包含住宿、自助早及晚餐外，還可到27樓的特設場所觀賞兩個會場的煙花，同時可把下方的淺草寺、前方的東京晴空塔一併收入眼簾，觀賞期間會供應飲品和小食。兩個方案每位費用各¥67,288起（約HK$3,364）。

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知多啲

於每年7月最後一個周六舉行的隅田川花火大會，被喻為東京夏季一大代表風景，每次均吸引逾百萬人近距離觀看最新穎、最具創意的煙花。今屆活動一如以往，分為兩個會場進行，於7:00pm開始的第一會場範圍從櫻橋下游至言問橋上游，共施放9,350枚煙花；而7:30pm開始的第二會場範圍從駒形橋下游至厩橋上游，會施放10,650枚煙花。