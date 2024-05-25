區瑞強邀吳大強「強強聯手」：原來佢玩樂器都有一手

「民歌王子」區瑞強（Albert）昨晚（24日）於伊館舉行首場演唱會2024，請得兒子區昕進及《中年好聲音》的吳大強（Bill哥）擔任表演嘉賓，送上一連串中英文經典金曲，圈中好友如無綫高層樂易玲、龔嘉欣、譚凱琪、譚玉瑛、新人范明熙等亦現身支持。

Albert說：「演唱會以半慈善形式舉行，推出優惠票價，希望讓更多喜歡音樂，但經濟上有困難嘅朋友可以入場一齊享受，亦非常感謝Bill哥哥答應做賓嘉，我一直都好欣賞佢，尤其係唱英文歌非常了得，而且原來佢玩樂器都有一手，今次仲身穿蘇格蘭裙吹口琴，更台上即時換衫，令演唱會增添唔少色彩。」而Bill哥則表示興奮：「對於今次演唱會我都期待已久，今次玩啲新意思，台上換衫可以話係破天荒，剛剛我其實專登換慢啲，考吓Albert口才同急才，果然難佢唔到！」

而區昕進繼早前於電視慈善騷後再次與Bill哥合作已有黙契，在現場點唱環節，成功點唱的觀眾更可獲得Albert親筆簽名絕版黑膠唱片，而Albert世姪女樂壇新人范明熙（阿V）亦到場支持：「Uncle Albert 同Uncle Bill 兩位都係好好嘅前輩歌手，經常教導我唱歌同口才，而且歌唱及舞台經驗都非常豐富，所以今次特意送花，支持番佢哋之餘，希望可以向兩位偷師。」他亦對世姪女阿V讚不絕口：「呢個世姪女唱歌非常好聽，而且謙虛受教，希望大家多多支持佢，畀多啲機會新人。」。

Albert透露今年11月將再次舉行演唱會，屆時希望可再次邀請Bill哥擔任嘉賓，Bill哥表示歡迎及感謝，希望二人能再次「強強聯手」。