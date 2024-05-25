【Bethの食卓】鯪魚球、魚肉湯又關八字事？

今日落雨濕濕、我要去街市買鯪魚肉用來炸鯪魚球，加個蜆蚧醬簡直是一等一下酒物。

其實我真係好愛鯪魚肉，佢用途廣又多變化，有時也喜歡用來煎釀三寶；釀青椒、釀冬菇、釀豆卜、釀豆腐、釀茄子、釀鯪魚、總之乜都釀餐飽，用來釀甚麼食材都大為放心，有鯪魚肉釀的食物永冇失拖。

童年時候喜歡街頭小吃鯪魚生菜同碗仔翅，直頭係70至90年代裏橫跨三十年的十大街邊小吃之一。兩個猶如好好朋友，永遠拍住上，叫碗仔翅嘅時候好多人都喜歡加魚肉一起吃，可說是同撈同煲了幾廿年。

話說回來，其實鯪魚是多骨魚的佼佼者，順德人細心體貼、特別「順德人意」，他們是讓鯪魚菜成經典嘅始祖。順德人將鯪魚起骨打膠釀回魚身再炸成一道順德釀鯪魚名菜。保留整尾魚皮外形，挖出所有魚肉再打成膠釀回魚皮內，巧手極致！當中最好嚴選1斤以下新鮮鯪魚，這樣較易起骨，魚肉當然最好是手剁，令其起膠後仍有魚肉口感，加入冬菇粒、蝦米和臘肉粒更惹味，想肉質爽口，秘密是加入馬蹄和紅蘿蔔粒，這就是順德師傅的傳統手藝。

最近去了次澳門，每次都會到一間粥麵店食消夜，這間小店連續獲得米芝蓮推介都嘅老店係因為呢個炸鯪魚球好得而聞名。小店的炸鯪魚球大如乒乓波，而且鋪上一層脆米。個人來說我很喜歡這種外脆內軟嘅感覺，好吃！碰巧這晚上有朋友問我關於風水八字命理，我就順便講一講炸鯪魚球的五行，原來炸鯪魚球非常特別，如果你會沾蘸鹹到冇命嘅蜆蚧醬來吃，恭喜你，這是「水火既濟」，當中有蜆蚧醬這個橋樑來作調和，如果單單是炸鯪魚球，沒有沾蜆蚧，那就是屬火，如果鯪魚肉生菜就是屬水，這個話題很有趣，有機會再跟大家多點分享！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com