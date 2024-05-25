康城電影節︱Kylie Jenner兩代舊愛Travis Scott同Tyga派對群毆

同樣曾與美國真人騷女星Kylie Jenner拍拖的饒舌歌手Travis Scott與Tyga，昨日（24日）約早上5時於《第77屆康城電影節》派對《The After》發生衝突，引起群毆！事發時，Travis與Tyga都在DJ台中，派對搞手Richie Akiva介紹Tyga與其好友好友Alexander 'AE' Edwards後，再介紹Travis。Travis卻因此火滾，搶走Richie手中的咪，Alexander便回敬Travis：「畀佢展示愛。」Travis繼續將衝突升級，衝向Tyga的保安團隊威嚇：「你班黑X係咪想死？」

知情者指Travis是撩事鬥非的一方，他本身一度離台，但與唱片監製Southside一同回歸，Southside與Alexander互相推撞，前者被後者打了幾拳，Travis上前拉開Alexander，混亂中兩人雙雙掉到台下！Tyga在Kylie才17歲時便與她拍拖，引來爭議。Travis則是Kylie後一手的男友，兩人育有6歲女兒Stormi與2歲兒子Aire，上年分手。