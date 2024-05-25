羅天宇讚劉穎鏇好波　試過連追10分反敗為勝

「Panasonic學界籃球邀請賽2024 」今日（25日）在灣仔修頓室內場館舉行，此賽事是每年學界的體育盛事，而當中的「明星表演賽」邀請到有一班熱愛運動的藝人參予，吸引不少粉絲前來支持打氣，今日有份出賽的劉穎鏇 、羅天宇、張馳豪，齊齊入到3分波，而向來好打得的許家傑，卻失準未有入球。

劉穎鏇（ Tiffany）表示有1年無打波，上周開始練波只是打半場，故今日走妥全場有點氣喘，但可以跟其他同事一起打波，感覺好難得，天宇就讚Tiffany球技相當好，記得有次比賽，也是全靠Tiffany連追10分反敗為勝，天宇每周都有練波，為了是次比賽勤加練習，不想太失禮，透露下月便要開劇，一開工就無時間練波了。

昨日是Tiffany的生日，笑言踏入27歲就參加運動的活動十分好，透露生日正日與屋企人食飯慶祝，人愈來愈大，覺得愈簡單愈開心，把握機會休息。問收到甚麼特別禮物？她說：「之前同粉絲有個見面會，收到好多粉絲做的手作禮物，生日前一晚我就開Live，讀出佢哋畀我的禮物，好窩心，收到好多愛。（公司都出Po祝你生日快樂？）估唔到揀番呢張相。」她今年成為「新奧運六星」，將會有一連串的運動宣傳，自言較熟悉籃球和游水，會勤力熟讀資料作準備。天宇表示平日都會勤做運動，因為聽過有觀眾跟他說，覺得他上鏡「又肥又矮」，所以希望可以減瘦一點，Tiffany亦有同感：「有粉絲話原來我真人咁瘦，真係好Hurt。」

張馳豪（Aska）今日入了兩球3分波，成績不俗，他覺得可以打得更好，打波讓他識到新朋友，重拾中學時的熱血。許家傑今日失準無入過波，他讚Aska球技是TVB數一數二，開心公司有不少運動新力軍如劉頌鵬、鄭洐峰和孔德賢等，自認「老鬼」，見到愈來愈多後生仔打波好開心。近日Aska苦練出渾身肌肉，早前在演唱會除衫震撼舞台，許家傑表示有看過Aska的新歌MV，問許家傑可有信心騷肌？他表示一向有有自信，有段時間身體練到好乾身，但長時間保持低體脂不太好，希望健康為主。提到《愛‧回家之開心速遞》繼「熊心如」蘇韻姿後，「細龍生」鄭世豪亦宣布離開，家傑表示《愛回家》已趨向第7年，認為處境劇有人出入屬正常，近日亦有不少新人加入：「佢好鍾意唱歌，可以向呢方面發揮多啲，好似自己最近參加咗一個長跑教練課程，好想突破自己。」並分享長跑的10秒法則，方法簡單，就是想跑步時，立即換上跑鞋和跑褲。