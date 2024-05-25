陳奕迅第100場巡唱激動落淚　送「百場利是」給工作人員致謝

為慶祝陳奕迅《Fear and Dreams》演唱會在杭州唱到第100場，於錢塘江邊一共36棟大廈上面，上映巨型海報燈光騷，當他到埗後上船欣賞夜景時才知道有這幕意外驚喜，而為了一班共同努力的手足，也特別為每人準備了一件Fear And Dreams的紀念外套及T-Shirt ，並親手於衫上面，寫上他們的名字，送給大家作禮物。其中有大部分的工作人員返足一百場，Eason更額外送出「百場利是」以表感謝。

下午綵排時，台前幕後於台上影了大合照留念及並切蛋糕慶祝，又一同於大銀幕上回顧了由香港走到杭州的花絮影片，Eason感動說：「好彩有人發明咗錄影機，拍了下來，對我嚟講真係好開心，大家都好勁，每人嘅崗位都好重要，呢個演出無咗任何一個人都唔會成事！我要讚吓大家，你哋每一個喺我心目中都好緊要，感激大家為呢個騷付出 ，喺我無力時，我會諗起，咁多人喺我後面，為我一個人同心合力做好呢個騷，你哋一個眼神，拍一下我膊頭，我都好感激，好多謝，令我變返有力。」

他續說：「喺呢行我哋做咗咁耐，就唔會特別諗幾多場，但係今日睇返呢一百場經歷嘅小短片，覺得真係一件好感動、好美妙、 奇妙嘅事。好多謝由疫情到今日同我一齊參與過呢個騷嘅每一位工作人員，當然仲有每一位入場觀眾。 100場裏面，最Fear係咩？可能係『澳門』，病咗、覺得聲帶有事、個騷又要延期.....做完新加坡中咗Covid-19都冇澳門咁 Fear，仲有去台北之前因為太緊張胃痛咗一個星期，哈哈。最Dream係咩？台北場啦，每一場都好夢幻、好美滿同開心，北美之行都好夢幻，因為第1次6場都喺籃球場Arena唱，因為要搬運舞台等時間關係，留咗喺美加一段長日子，期間好似去旅行咁，可以放鬆休息吓，又可以見返好多好耐冇見嘅老朋友，個種感覺一樣好夢幻同開心。其實唔係淨喺台北、美加，每個地方都畀咗好多難忘回憶我，依家諗返都真係數唔晒。」

而在第一百場中，他忍不住爆喊謂人大了就愈來愈感性：「你們說要慶祝第100場，我當時還想有甚麼特別？每天不是都一樣？就像慶祝生日、節日，我有時都會想，每天不是都一樣？原來！真的不一樣！哈哈。觀眾又熱情，每一個人給我的力量都不一樣！很榮幸跟你們一起度過這第一百場！」