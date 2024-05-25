邢慧敏入到都好興奮　姜依宁手騰腳震似打閃避球

前港姐邢慧敏（Sharon）和姜依宁，今日參加「Panasonic學界籃球邀請賽2024 」的「明星表演賽」，她們同屬高妹，打籃球有着數，Sharon更愈打愈起勁，成功入了1球，至於依宁臨場表現有點手騰腳震，經常避球，似打「閃避球」，十分搞笑。Sharon表示：「好驚射波，隊友畀晒波我，咁近都唔入就好醜怪，入到都好興奮。」她指上年都有參加，當時也是避波，跟依宁今日的狀況好相似，依宁笑言：「我今日摸到一次波，就立即傳畀人。（你適合打閃避球？）下次可以搵我打，其實平日唔做運動，打波都係第一次。」

提到新一屆港姐又開始報名，Sharon表示沒有叫朋友參加，因為身邊朋友都經已超齡，依宁就鼓勵了兩、三個朋友，覺得朋友都好靚女，希望她們不單止攞到友誼小姐，可以奪得冠軍。Sharon分享面試的心得，最緊要帶多點衣服和能量棒補充體力，依宁就覺得最緊要有自信及不要放棄。

另外，莫韻諰和麥詩晴去年都有出席明星表演賽，但只是場外做啦啦隊，為藝人打氣，今年她們決定參加賽事，莫韻諰更有入球：「上年見到佢哋打波好熱血，所以約定詩晴今年一定要參加，其實自己最好是排球，所以之前約咗啲朋友陪我練射籃，圓咗一個小夢想。」詩晴就笑言：「頭先有一球碌咗地下，但我已經好盡力執波。」而黃泳嘉就第一年參加，感覺興奮又緊張，她們大讚Aska張馳豪高大打波又勁，覺得打波的男仔好有魅力。

《聲夢傳奇》第一季和第二季成員，孫漢霖（Steven）、陳晉軒（Jason）和劉詠彤（Angel）都有落場打波，當中以孫漢霖最好成績，兩度入球得分，他笑言只是巧合，Angel身材嬌小玲瓏，但以前讀書時打過學界籃球，今日亦入了一球，她表示間中也會與Steven打練波，指Jason消失了很久，Jason被指身形脹了一個碼，他直認之前忙於個人私務，忽略了體形，已下定決心修身，希望減20磅，期望與其他聲夢有音樂上或運動上再合作。