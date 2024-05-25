鍾舒漫回復單身　公開擇偶條件：年齡唔係重點

藝人徐㴓喬（Asha）、鍾舒漫、《中年好聲音2》黃劍文及黃玥等今晚（25日）到演藝學院欣賞音樂劇《搖滾教室》。將於下月迎來40歲生日的鍾舒漫，透露生日當天原已安排好跟好姊妹衛蘭、衛詩於外地做福音工作，但因工作關係會提早返港，故生日當天會在港，但未知如何渡過，問到已回復單身的她可想過在外地有遇艷？她笑指好姊妹間也不時有談及開玩笑，但只屬開玩笑性質，又指人大了現時變得想找一位比自己成熟的伴，她說：「我本身係家姐咁去照顧人，都想人哋照顧返我。（大過你好多都得？）年齡唔係重點，最緊要相處開心。」她指以往接受不了對象是外國人，但笑言現在已變得開放：「但異地戀最好唔好。」

同場的黃劍文表示向來喜歡舞台表演，故相約好友黃玥到來欣賞，提到《中2》好友譚輝智搶先開個人騷，他表示戥對方高興，但自己有工作在身故未能捧場，又指作為歌手的都希望開騷，自己會繼續努力期待個人騷的來臨。他指近日正忙於為8月公演的音樂劇《為你鍾情》作準備，又透露《中年好聲音2》歌手會開Part2音樂會。至於黃玥則表示自完成《中2》比賽後，每天忙於照顧子女，但仍會抽空練歌。

有「俄仔」之稱的俄籍網紅Artem Ansheles，其經理人Neo日前透過其社交網透露，Ansheles因急病送院，但未有透露詳情。跟他十分老友的Asha表示有聯絡過對方家人：「佢哋覆我都係話病情嚴重，冇講係咩事。」她指Ansheles一向勤做運動兼吃得健康：「我覺得佢係我識嘅頭幾位最強嘅人，無論經歷咩起伏，都會企得返起身嘅人，乜嘢病毒都會被佢打敗。」

另她透露將會跟好友一行6人到意大利自駕遊：「3男3女，3個男仔都係好靚仔，不過唔係我杯茶，哈哈！」她指同行女生也屬靚女，笑言若有艷遇或會爭輸，屆時自己唯有負責做司機。談到工作，她表示將會為ViuTV到家鄉菲律賓拍攝新節目：「屋企人都會出鏡，所以好期待。」