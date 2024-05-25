阿Mo進一步治療計劃大致開通　父盼手術可盡快進行

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（25日）他發出第96封代禱信。

李盛林牧師表示早前提到的有關進一步的治療，因「各等技術應用、程序和批核過程而遲遲不能進行」，經過有心人的祝福、禱告記念，現在大致上已開通。盼望相關的手術可以盡早進行。回望一年前，在阿Mo身體的狀態：「尿道感染」、「用尿喉尿袋排尿」、「護工不穩定」，都是使家人和阿Mo常常處於一種擔心憂慮的狀態。經過一年艱辛提心吊膽的日子，終於過去了。

代禱信內容如下：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 96 (20240526)

「我的心哪，你要默默無聲，專等候上帝，因為我的盼望是從祂而來。」(詩篇62:5)

【解說】

1) 等候的過程是痛苦難當的，心靈中往往不斷產生很多不同聲音和爭扎。這詩篇特別提醒要「默默無聲」，仰望等候神。要學習放下自己的執著，看看神的開路又是如何，要不斷自問自醒，向神發出這樣的呼喊，才能看到在上帝所引導的盼望。

2) 阿Mo從受創到現在，真的經歷到大能創造主的保守和能力。深刻體會到縱使有再好的醫術和醫療儀器，如果當事人對這些沒有反應，都是徒勞無功。看到阿Mo的各項身體現象出乎意料之外的進展，不能不承認這是神的工作。

3) 祈願… 往前治療的焦點能更倚靠神的預備和大能，並仰望祂，超越對自己和其他資源的依賴。

(一) 啟言(Mo)

1) 【誤會、誤會】

上星期「代禱信95」所上載的兩張坐輪椅手部能活動的照片並不是阿Mo，是一名外藉女士。一些有心人誤以為是阿Mo，為避免引起不必要的誤會，在此向你們道歉。其實我們盼望阿Mo 經過治療後，再經過密集的復康治療之後，也能產生這樣的果效，甚至是超越她呢！

2) 【期盼這兩個月東風會出現】

早前提到的：進一步的治療因「各等技術應用、程序和批核過程而遲遲不能進行」，經過有心人的祝福、禱告記念，現在大致上已開通。盼望相關的手術可以盡早進行，使「東風」能及早出現。

3) 【安穩等待中的期盼】

知道「東風」在望，正如聖經以利亞時代，雖只見到遠處細小的風雲 (列王記上18:44)，也知道就是這些遠處細小的風雲將會帶來「東風」，自然凝視著這風雲的變化，滿懷期待。

4) 【禱告】

a) 感謝各方有心人關注阿Mo的進展，願你們的祝福禱告繼續在神的能力下帶出果效，使現在的一片風雲消散，「東風」在望。

(二)【去年今週代禱信(44) – 2023年05月28日】 - 前後一年的比較：

【一年前】：

回望一年前在阿Mo身體的狀態：「尿道感染」、「用尿喉尿袋排尿」、「護工不穩定」，都是使家人和阿Mo常常處於一種擔心憂慮的狀態。

【今天】：

一年艱辛提心吊膽的日子，終於過去了。雖然護工人手仍是不穩定，新來的護工也還不熟練，但整體心情已有沒有了去年的忐忑不安了。

(三) Mo爸媽

1) 【專心籌備東風】

治療的方案雖已經落實，但原來仍有許多細節需要在這短時間內聯繫，跟進和配合。

2) 【左膝漸有進展】

自從三星期前提到左膝退化的情況，多謝有心人們的關心，現漸見有慢慢好轉的跡象。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「眼看［東風］在望，全是神的恩典，帶動有心人的安排」。