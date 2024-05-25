多得天圑五月天加持　帶挈Energy有騷開

台灣樂圑Energy回歸歌壇，爆紅後創造許多現象，除新專輯、新歌及台北小巨蛋演唱會門票受熱捧外，再興奮宣布將於高雄巨蛋舉行演唱會，亦是樂圑出道22年首次登陸高雄開唱。Energy表示：「南台灣的歌迷朋友讓你們久等了，Energy要把滿滿的能量與熱情帶到高雄，唱跳兼具震撼五感，一場電力四射的大型Party，電力全面Power Up！」

Energy五位團員非常興奮，牛奶開心地說：「因為去年也是在高雄參加五月天的演唱會，然後復出合體，才有現在後來的一切，記得去年演出完，第二天還帶着老婆跟孩子一起坐渡輪到旗津去玩了一整天。」書偉非常期待能夠感受高雄的熱情，期待跟全場觀眾一起16蹲！

此外，台北小巨蛋演唱會在即，Energy五位團員早已開始投入演唱會籌備，體格持續鍛煉中，阿弟採取低碳飲食，每周固定三次重訓；牛奶則是在練舞時戴上口罩，藉由呼吸些微阻隔反而能增強心肺能力；書偉除了密集的健身課，更加強歌唱課程、嚴禁消夜，用逼貓這興趣來減壓；坤達則大大提升運動量，維持身體線條分明和肌肉緊實的體態，還有Toro則每一天固定Tabata和跑步，飲食上減少油炸和甜食。

Energy的「16蹲」掀起台灣一股跳舞熱潮，Energy也深入大街小巷，日前他們擔任五月天香港演唱會中場嘉賓，在演出空檔去了香港知名景點拍攝16蹲畫面，有廟街、中環海濱、蘭桂坊、砵典乍街、銅鑼灣等香港知名景點，每到一處跳舞都許多路人圍觀、拍攝，Energy也很開心趁此拍攝能有機會香港半日行，希望未來到每一個城市演出時，都有機會能「16蹲」。