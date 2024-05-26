【是日通勝】

農曆四月十九

甲辰年 己巳月 庚寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、交易、出行

忌：祭祀、動土、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：22、40、29

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：荷包有點拮据，要在開源節流上下苦功。

金牛座：財運差，別再胡亂花錢，否則後果自負。

雙子座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

巨蟹座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

獅子座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

處女座：財運欠佳，開支超出預算，宜加強節流。

天秤座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

天蠍座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

人馬座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

山羊座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

水瓶座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙魚座：尋戀愛對象不可隨便，只着重外表易出事。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 正財旺

（跌）猴 易撞板

鼠：正財運強，從事金融投資者易有斬獲。

牛：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

虎：生活上的難題得到解決，可重拾笑容。

兔：貴人助力強，可在事業方面大展拳腳。

龍：投資要注意風險，盲目跟風易招損失。

蛇：事業運糟糕，處理文書工作切忌大意。

馬：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

羊：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

猴：是日沖煞，謀事易碰壁，需留意細節。

雞：粗心大意易闖禍，做事必須保持謹慎。

狗：趁周日多接觸新知識，對事業有好處。

豬：重視親情和友情的投資，得着不會少。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

事業處處受阻的原因

求職運不好、理想工作不易找到，即使有合適工作，但能力受約束，做事處處受阻，無論怎麼努力都是徒勞無功。那麼事業頻頻受阻的原因是甚麼？

‧家宅窗戶過大

窗戶在家居中又被稱為風水之眼，而住房門窗講究陰陽調和，居室的窗戶過大，容易把室內財氣、旺氣吹散。另一方面，窗戶過大，在夏天會導致過多的陽光和熱量進入室內，在冬天又會使室內暖氣大量流失，人的情緒自然會起伏不定，從而影響事業。

‧家宅窗戶過小

凡事都過猶不及、物極必反。窗戶太多太大不好，太小太少也會造成閉氣，不利於吐故納新，容易導致家中熱能漸弱、陰氣過盛。經常居住，容易使人變得氣量狹窄，萎靡退縮。

‧家宅客廳太小

客廳的氣場十分重要，在風水上被稱為「財位」。如果客廳太小，會讓人覺得壓抑，久而久之會影響屋主的身體健康及精神情緒，還會影響到才華上的束縛，能力不能完全發揮、施展出來。

‧天花板有反光

坊間流傳一個講法：「鏡子朝下，成天打架。鏡子朝上，家業不旺。」在裝修時，要注意天花板不宜安裝鏡子或反光材料，此為風水大忌，尤其是不能裝在梳化位置。