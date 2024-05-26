李麗珍入行40周年　孖囡囡影寫真留念

金馬影后李麗珍（珍妹）近年瘦身成功，早前更與囡囡許倚榕（Annise）齊齊索爆現身活動，獲得網民讚賞。適逢今年是珍妹入行40周年，兩母女特別拍攝了一輯靚相，以作記念。拍攝當日，兩人互相指點妝容與衣着，猶如兩姊妹一樣，默契十足！Annise指能在母親入行40周年影一輯靚相，甚具意義！

而近年不少廣告商都想找她們「母女檔」合作，兩人亦曾拍片分享至社交網，Annise表示這種拍攝方法令她感到更自在：「其實網上拍片都係另外一種幕前方式，只係媒體唔一樣，壓力比拍電影少，自由度更多。（會唔會同媽咪一樣拍電影？）唔抗拒新嘅嘗試。」

成為彼此的精神支柱

珍妹早年憑電影《千言萬語》奪得台灣影后獎項，近年亦嘗試不同類型的電影如《濁水漂流》、《望月》等，珍妹揚言希望能遇到更多好的劇本，拍多些觀眾喜歡的電影。Annise則透露媽咪除了演技了得之外，亦是廚藝高手，還會記錄其下廚的過程以便偷師。

雖然母女都是靚女一族，但性格卻有所分別，珍妹大讚囡囡擅長情緒管理，每當自己遇到困難時，她都會給予很多勇氣和支持，Annise則指媽咪是一位很堅強的人，能在她身上學到很多東西。