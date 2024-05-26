G.E.M.返家鄉上海「五連開」　來潮倍感性全晚爆喊7次

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋前晚於上海體育場開唱，座無虛席，席間狂晒音樂造詣之餘，又大玩感性，回憶幾年前夜闌人靜，孤獨寫歌的往事，結果淚如泉湧，整晚喊了7次之多，事後自爆因「特別日子」才如此情緒化！

近日忙於內地舉行巡唱的G.E.M.，單是今個月就舉行了4站共10場騷，前晚她回到出生地上海，於能容納8萬人的體育場，為一連5場演出揭開序幕，她更成為首次於該處「五連開」的亞洲歌手。G.E.M.甫開場即以上海話向觀眾問好，接着以快歌炒熱全場氣氛，她施展渾身解數，分別以結他及鋼琴自彈自唱，盡晒音樂造詣。她於整晚演出期間喊了7次之多，除了因為思念外公外婆外，又於談起4年前，對抗孤獨寫歌的感受時爆喊。G.E.M.坦言當時不知每天為何努力，雖然感覺充實，卻找不到真正的喜樂及滿足，結果於酒店大堂創作了歌曲，時至今天演繹該曲時，可說是百般滋味。

她表示瞬間的孤獨只是假象，只要相信未來是美好的，就可以撐過那個階段。忍不住落淚的G.E.M.蹲下來邊拭淚邊笑說：「平時哭都不是這裏哭，可能是這個禮拜某幾天特別日子特別情緒化，剛好被你們碰到。」

太原獻唱險食蟲

雖然演出順利完成，不過騷後卻有粉絲投訴現場音響有延遲問題，加上舞台特效及座位編排有遮擋，其中有部分觀眾更未獲安排應援棒，希望主辦方能解決。

而G.E.M.上周於太原舉行兩場演出後意猶未盡，於酒店房歎住消夜開直播與粉絲互動，席間她分享首場表演時的難忘事，表示因為飛蟲被舞台上的光吸引而圍在她旁邊，令她害怕張大嘴巴時會有蟲飛進去，更大爆表演時，有蟲子撞到她嘴唇後掛着不走，相當驚嚇。她又無奈指早前在天津跟大連站因為有從樹上飄落的柳絮，而在未能在唱歌之間張大嘴巴呼吸。