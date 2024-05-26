康城電影節｜Selena Gomez素兒四位女星同獲影后

《第77屆康城電影節》剛舉行頒獎禮，賽前兩大影后熱門《The Substance》美國女星狄美摩亞（Demi Moore）與《風流一代》內地女星趙濤，最終不敵大獲好評的西班牙歌舞片《Emilia Perez》的4位女星Adriana Paz、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、Karla Sofía Gascón、Selena Gomez一同奪得，並由西班牙女星Karla Sofía Gascón代表上台領獎，她領獎時表現興奮用日語多謝頒獎的上屆康城影帝日本男星役所廣司，她全程以西班牙語發言，期間更愈講愈激動爆喊。

至於最佳男主角就由《Kinds of Kindness》美國男星Jesse Plemons奪得，不過他因已飛返美國而未能親自出席領獎。

《星球大戰》（Star Wars）美國導演佐治魯卡斯（George Lucas）於頒獎禮上亦獲頒榮譽金棕櫚獎，而大會更邀請神秘嘉賓魯卡斯導演好友哥普拉（Francis Ford Coppola）出場頒獎給他，令魯卡斯大為驚喜！魯卡斯之後亦頒發最高榮譽金棕櫚獎，最終由美國導演Sean Baker新作《Anora》獲得。

【《第77屆康城電影節》部分得獎名單】

金棕櫚獎：《Anora》

評審團大獎：《All We Imagine As Light》

特別獎 ：Mohammad Rasoulof（《The Seed of the Sacred Fig》）

最佳導演：Miguel Gomez（《Grand Tour》）

最佳男主角：Jesse Plemons（《Kinds of Kindness》）

最佳女主角：Adriana Paz, 素兒莎丹娜, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez（《Emilia Perez》）

最佳劇本：《The Substance》