東方日報C2：章子怡風騷企中間　楊冪靠邊站

名導陳可辛執導的電影《醬園弄》在法國康城舉行首映禮，內地兩大頂流女星章子怡與楊冪同場，頓成全場焦點！素有「國際章」稱號的章子怡，在紅地氈上盡顯功架，無論企位、氣勢及外國媒體關注度均完勝，贏足楊冪十條街！

《醬》片於香港時間昨日凌晨在《第77屆康城電影節》非競賽單元舉行大型首映禮，導演陳可辛率領章子怡、楊冪、雷佳音、王傳君、大鵬、李現及此沙等現身，穿上黑色透視網紋晚裝的子怡，甫登場即獲大會安排「清場」待遇，獨享2分鐘單拍時間，獲全場攝影師圍住狂影，電影節官方電視台亦不斷拍她的大特寫，風頭一時無兩！

電影節主席送抱

子怡今次與另一頂流女星楊冪同場，不少網民「賽前」已多番猜測她們的企位，結果高下立見，子怡獨攬「C位」，與雷佳音齊齊站在陳可辛身旁，楊冪與另一頂流男神李現只能「靠邊站」！身為康城常客的子怡，闊別電影節5年後再度現身，在紅地氈盡顯從容，隨着大會播放的音樂舞動，帶動全場氣氛；相反，相隔12年再踏康城紅地氈的楊冪，未知是否心情緊張，笑容有點牽強，入場時更疑似踩到裙襬，李現見狀即俯身為她整理，氣勢明顯再輸子怡一截。

電影節主席Thierry Fremaux亦有現身，並與《醬》片眾星及導演陳可辛握手打招呼，當他見到子怡時，即如老朋友一樣熱情擁抱並互相問候。其後眾人步入首映禮會場，座無虛席，場面墟冚，電影播畢後，觀眾更拍掌10分鐘。首映禮結束後，一眾主創步出，日本著名導演是枝裕和剛巧見到子怡，即跟她打招呼，在康城處處撞到熟人，「國際章」果然並非浪得虛名！眾人於首映禮前曾出席一些聚會，同場還有日本影帝役所廣司，身穿旗袍的子怡在聚會送上中國茶葉作禮物，甚具交際手腕。

笠高帽多謝鼓勵

另外，《醬》片昨晚舉行發布會，席間楊冪向子怡笠高帽，表示能參與該片是非常大的榮幸，感謝導演陳可辛信任，把角色交給她，更指劇組與子怡給了她很多鼓勵：「進組前其實挺緊張，雖然認識姐很早，但是沒有跟姐拍過戲，我之前很緊張地一直跟姐發訊息，她一直安慰我、鼓勵我，甚至一直到昨天還在鼓勵我，所以有一個很好的氛圍。」子怡亦禮尚往來，大讚她與大鵬在片場表現認真。

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