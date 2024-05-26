Ella露到大腿根搶Fo　王心凌連奪5大獎成hito頒獎禮大贏家

「2024 hito流行音樂獎」頒獎典禮尋日（25日）在台灣小巨蛋舉辦，被視為下月底即將揭曉得獎名單的金曲典禮前哨戰，吸引金曲候選歌王、歌后等聚首一堂，當中被歌迷們視為金曲遺珠嘅王心凌、閻奕格等人，亦輪番獻上精湛演出，實力令人讚嘆。楊乃文今年問鼎金曲獎年度專輯獎、華語專輯、華語女歌手、年度歌曲及專輯製作人等8個獎項，係本屆入圍大贏家。今次佢被問到再度入圍金曲歌后，佢霸氣表示：「平常心看待，我得失心沒那麼重。（最想拿哪個獎？）全部都想得。」

王心凌去年推出全新專輯《BITE BACK》，尋日佢風光拎獎，不僅獲得「最受歡迎女歌手」人氣大獎，專輯亦喺中文排行榜累計10週冠軍奪下「hito冠軍王」、「hito最具舞台風格藝人」獎項，個人獎項亦獲得「hito作曲人」專業獎項肯定。王心凌為頒獎典禮大玩「全糖風暴」，Sweet爆唱跳晒白皙美腿，引得全場尖叫。

同樣吸睛嘅仲有擔任頒獎人以及特別演出嘉賓嘅陳嘉樺（Ella），帶領40位舞者大跳辣舞，苦練長達兩個月。而佢演唱《Hot Like Chili》時，Ella於台上呈現換裝騷，一身黑色See through look僅遮重要部位，露到大腿根，極為吸睛。