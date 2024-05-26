【心理測驗】你最受不了哪種委屈？

人生不乏經歷各種誤解、委屈，因此有人認為，一個人的胸懷，是委屈撐大的。不過並非所有的委屈都能釋然，有些委屈反而令人耿耿於懷、難以忘卻，甚至會讓人情緒崩潰。你又最受不了哪種委屈呢？快來試試網絡上廣傳的心理測試吧！

【問題】

選擇一隻你覺得最需要安慰的動物。

【答案分析】

A.選擇A的你，最受不了被欺騙的委屈。

你非常痛恨那些隨意許諾，卻無法兌現自己承諾的人。在你眼中，世界上不存在善意的謊言，比起安慰你更想知道事實的全部真相。家人、朋友、伴侶的欺騙甚至會瓦解你對他們的全部信任和愛。

B.選擇B的你，最受不了被排擠的委屈。

不管是在學校，還是進入職場，你都絕對無法忍受被群體有意排擠和孤立。雖然在你看來，一個人似乎也挺好的，但其實很大程度上，這會給你帶來一定的心理創傷。

C.選擇C的你，最受不了被誣陷的委屈。

你非常害怕被其他人有意冤枉和誣陷，這往往會使你既生氣又無力。你會竭盡所能去證明自己的清白，但如果沒有獲得他人的理解，你就會陷入反覆地自我懷疑和自我否定中。

D.選擇D的你，最受不了被辜負的委屈。

你是個非常重感情的人，即使只是剛認識不久的人，你也會全心全意地為對方着想，並心甘情願地為身邊朋友付出且不求回報。但如果對方別有用心，辜負了你的信任，你會非常心寒。