Nicky Minaj阿姆斯特丹機場涉藏毒被捕　開騷押後

正舉行《Pink Friday 2》世界巡迴演唱會的美國饒舌女歌手Nicki Minaj，昨日（25日）於荷蘭阿姆斯特丹機場涉藏毒被捕，她以手機拍片直播機場人員要求檢查她所有行李，她質疑為何不在行李上機前檢查，對方解釋之前做了抽樣檢查，現在想全面檢查，並解釋當局起疑原因是她曾對海關拍片，令他起疑，認為她身上藏有比她所說更多的數量。她再回應指對答中發生了誤會。當地法例中，只要帶住5磅以內的大麻也算合法。警察繼而到場，要求她上警車，她否認指控並抗議：「我唔會入去，我要律師在場。」不過之後她也合作上警車，又表示擔心趕不及去英國曼徹斯特開騷，警察回應會讓她盡快過去。

Nicki一直在社交網站留言更新動向，寫到：「依家佢哋話搵到大麻，另一班人要嚟磅重。大家記住佢哋係冇問我同意就扣留我行李，我保安已經話佢哋知啲大麻係屬於佢哋。噢係啦個機師仲想我刪除社交網站個帖。」其後她又寫到：「依家佢哋要我行5分鐘去警局錄取關於我保安嘅口供。」阿姆斯特丹警方於社交網站透露，Nicki被控「疑出口軟性毒品」罪名，被判罰款。由於Nicki被捕事件，曼徹斯特的演唱會被逼押後，令大批歌迷失望。