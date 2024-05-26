黃筠兒兩個月內捱微創手術抽脊髓　治腦膜炎肚留8針疤痕

歌手黃筠兒（Chloe）早前經歴大病，兩個月內捱過兩次微創手術及抽脊髓，走過鬼門關。她透露2月尾她做完電台節目後，感覺頭痛、頭暈及嘔吐，急到醫院求醫，以為一般感冒，但兩日後病情持續，形容頭痛十級痛，經抽脊髓後，證實患腦膜炎：「抽脊髓我好驚，喊得好緊要，護士好好，按住我額頭和膊頭安慰我，這30分鐘好似發咗場惡夢。」之後連繼7、8日要吊針，出院時再照一次腦掃描，以為無事。

她說：「醫生話我鼻竇後面有個水囊，達3cm x6cm唔細，好記得做完全身麻醉嘅微創手術後，我嘔血、流鼻血，仲有腦水流出，原來割走水囊之後有個窿，要24小時內再做一次微創填補手術，但如果填補手術唔成功就要開腦。」幸好手術成功，Chloe醒後第一時間摸頭，知道沒有開腦好感恩。然而手術後要瞓床7、8日，這段卧床時間視線只有180，每日睇書打發，當出院雙腳落地一刻，開心難以形容：「依家肚留有8針疤痕，未來兩三個月唔可以跳跳紥，經過今次之後，更加珍惜，會當下表達愛，雖然依家身體差咗，但好期待未來的工作，我同超酸和VAL錄好首歌，遲啲都會拍MV。」