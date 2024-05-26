汪小菲宣布「下禮拜起我已婚」　最快領證時間曝光

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲宣布向台灣網紅女友馬曉梅（Mandy）求婚成功，一直未有透露婚期嘅佢，尋日（25）直播時，忽然公布自己下周開始就係已婚，暗示二人將於下周領證：「從下禮拜開始，我也是已婚了。」3月2宣布求婚成功嘅佢，朋友圈晒出女友手戴婚戒照片示愛，如今直播滿面笑容，似乎佢已經走出同大S互罵嘅陰霾，重投婚姻懷抱。

汪小菲無預警向主持人報告好消息：「確切說從下禮拜一開始，禮拜一我們就到上海了。」透露周一（27日）將帶女友Mandy前去上海領證結婚。佢表示好多人話訂婚咁長時間，點解仲未結婚，佢表示：「我絕對不忽悠人（指不唬弄）」，並透露周末會帶家人去民宿開開心心咁玩。不過有大批網友瘋估汪小菲媽咪張蘭可能唔知情。

汪小菲同Mand認識不到半年，感情進展神速，求婚成功時，又晒出送畀對方嘅大鑽戒，外界亦好奇Mandy懷孕，對此保姆小楊阿姨曾喺直播回應：「有些事情不方便說…」語帶玄機疑網友更好奇。而Mandy血統為台灣混山東，有過一次婚姻紀錄，汪小菲多次讚佢個性低調，亦早已融入家中幫佢照顧佢同大S所生嘅一對仔女。