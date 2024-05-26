將捐出全部收益！NewJeans宣布巡迴7間大學演出

韓國當紅女團NewJeans近日憑新碟《How Sweet》相隔10個月回歸樂壇，組合昨晚（25日）以四缺一陣容出席高麗大學的大學祭，除了唱出剛推出新歌《How Sweet》及《Bubble Gum》之外，亦演繹《New Jeans》及《ETA》等人氣歌曲，令在場學生High爆，氣勢熱烈。

所屬的ADOR事務所其後表示，NewJeans除了在高麗大學演出之外，未來一周將為朝鮮大學、東義大學、釜山大學及東國大學等共7間學校的大學祭擔任表演嘉賓，而所有出席大學祭的收益均會捐出作慈善用途。

另外，一出道便被指抄襲NewJeans的新人女團ILLIT昨晚亮相綜藝節目《認識的哥哥》，問到出道後有否覺得辛苦，WONHEE坦言覺得有壓力：「我做練習生的時間比較短，經常犯錯。」MINJI和MOKA均指自己很容易因為網上的惡評而感到受傷，更會在演出時想起那些留言，主持神童即安慰她們說：「現在你們要用實力來報復，讓大家看到你們有努力練習的，讓他們不能繼續罵。」而ILLIT昨日亦為延世大學的大學祭擔任表演嘉賓。