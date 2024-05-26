《香港81》「陳積」顏國樑離世　享年71歲

曾演處境劇《香港81》陳積一角深入民心的資深演員顏國樑，他在2022年罕有現身TVB台慶並自揭患上第三期鱗狀細胞癌導致聲帶失去低音，接受化療及免疫治療後，情況總算穩定下來！延至昨晚（25日）因為肺炎引致呼吸急速而離世。

他早前帶同太太霍潔貞，接受TVB Plus節目《直播靈接觸》訪問時。提到早前患上鱗狀癌，曾接受化療及免疫治療，且15日內徘徊在生死邊緣，霍潔貞則四出為老公張羅︰「佢入院時已經昏迷搶救，救咗十零分鐘，醫生話暫時okay，不過隨時會轉差，要送去深切治療部。」誰不知今日傳來噩耗，在網上群組有人留言：「我們痛心宣布，顏國樑師傅已離開我們。永遠懷念你對視界的貢獻，為我們留下過美好的回憶，衷心感謝你！」這位抗癌鬥士終敵不過病魔，終年71歲。

鄧英敏接受電話訪問時，透露顏國樑是昨晚（25日）11時多在醫院離世，指他心臟、聲帶及呼吸均有問題，已多次出入醫院，原定昨晚到醫院探望，後來要等另一位朋友，計劃改今天才探望，沒料昨晚他已離世，問到顏國樑離世原因？他說：「我都同佢太太了解緊，有同佢講有咩幫手出聲，雖然佢太太有心理準備，但心情都需要時間平復。」他又表示另構思明晚找來昔日EYT同事，於網上頻道舉行小型追思會，緬懷與顏國樑的共同點滴。

顏國樑於香港出生，早年曾在澳門慈幼中學當寄宿生，1968年加入演藝圈，當時是邵氏兄弟南國實驗劇團第八期訓練班學員，與于洋為同學。他在1969年至1970年代中期於香港電台任職播音員，參與廣播劇、教育電視（旁白）等演出，同屆播音班同學有潘志文

1980年代早期仍以特約演員身份於麗的電視服務，後獲所租住的廣播道寓所房東、無綫電視監製助理陳榮光引薦轉投無綫電視，初次演出的是無綫電視最長情境喜劇《香港81至香港86系列》中飾演貪婪蠱惑又勢利的經紀「陳積」（積少）一角，是1980年代最廣為香港人熟悉的角色之一，其綽號積少一直沿用至今。

1986年7月《香港81至香港96系列》完結後，顏國樑加入《歡樂今宵》。1987年，顏國樑參演當時在《歡樂今宵》內播映的劇集《季節》，他在劇中飾演的唐家偉（大Dee）是繼陳積後另一個受觀眾注意的角色。在1998年的無綫電視情境喜劇《真情》初中期，顏國樑以演出可愛的中年陳大勝而開始受到較年輕的觀眾廣泛認識，往後演出的戲份亦逐漸增加。顏國樑本身具喜感，比較著名的演繹角色有《十月初五的月光》的「全海景」、《皆大歡喜》的「石大川」、《滙通天下》的「馮應春」等。他除了連續劇之外，亦參演電影。在2008年，顏約滿無綫電視後離開，並轉行教授趙堡太極拳。2022年，顏國樑在患上聲帶鱗狀細胞癌，經歷治療過程後現身萬千星輝賀台慶。