余香凝同Frankie生仔感覺奇妙　Tiger冧掂Gao

影后余香凝（Jennifer）、黃德斌、男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）和邱傲然（Tiger）以及COLLAR隊長沈貞巧（Gao）等人今日（26日）出席新劇《麻甩媽咪》的拜神儀式，活動期間陳秀珠突然絆腳跌倒，身旁的黃文慧也受牽連，最後二人透過工作人員扶起，並無大礙。

劇中Jennifer和黃德斌會互換靈魂，因此Jennifer需要觀察德斌平時的小動作，以便在戲中模仿他：「德斌好鍾意抬頭，搞到我好驚有抬頭紋。」又表示在拍劇時，黃德斌不時會給予她演戲上的指點。Jennifer和黃德斌是第二次合作，不過正式有對手戲卻是首次，德斌說：「上一次合作我哋唔同場，今次就真係正式合作，估唔到幾年之後佢就係影后啦。」雖然已貴為影后，但Jennifer笑言哪裏有工開就去：「同埋今次劇本好好，今次都算係第一次主演拍劇，對上一次拍劇已經係《暖男爸爸》，而且自從做咗媽媽之後，我一直都好想演媽媽嘅角色。」自爆已經飾演媽媽的角色不下10次，又言第一次需要這麼長時間工作，身體感覺已經有少少想作病。

而今次Gao會飾演黃德斌的女兒，黃德斌大讚Gao非常有他女兒的感覺，不需要多加指導，Jennifer亦指今次有很多人是第一次合作，但劇組氛圍很好。提到黃德斌有份參演的電影《九龍城寨之圍城》將有機會拍攝前傳，德斌言希望會有份演出，又指昨晚（25日）他是第一次出席謝票，感覺到現場觀眾的熱情。

同場Gao和Tiger二人是首次合作，透露戲中會有感情線，不過就沒有親熱戲，Tiger自言與Gao甚有默契，拍攝過程亦相當順暢：「初初我以為Gao好Cool，但實質佢其實好好傾。」提到黃德斌大讚Gao拍戲的表現，Gao笑言覺得德斌也很有自己爸爸的感覺，指在對方的氣場和威嚴底下，自然也成為了對方的女兒，而Tiger則覺得今次自己的角色很有趣，性格非常純粹和簡單，熱衷追求自己喜歡的事物。

另外，Frankie今次會飾演Jennifer的老公，提到與影后合作，Frankie都大喊緊張，不過這是一個很好的機會向影后學習。提到戲中二人育有一名兒子，首次演爸爸的Frankie也大感奇妙，言自己很喜歡和小朋友相處，但暫時沒有想過真的做爸爸，現階段想專注工作。講到愛犬早前離世，他指僅用了約2天的時間平復心情，緊接着就要開工，又言工作繁忙，暫不適合再養寵物，但非常歡迎別人找他寄養。