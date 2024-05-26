俄仔晒靜脈注射相報平安　透露病情：這是一個非常可怕的時刻！

曾峴ViuTV節目做主持的「俄仔」Ansheles（Artem Ansheles）日前突然急病入院，經理人Neo稱目前接受治療，情況嚴重。事隔多日，Ansheles終現身報平安！

Ansheles昨日（25日）在社交網限時動態貼上新相報平安：「多謝連日嚟大家嘅支持同祝福。我目前情況穩定落嚟，正接受治療。This was a very scary moment but it\'s now behind.（這是一個非常可怕的時刻，但已過去）」相中所見，Ansheles未有現真身，只貼上躺在病床並有靜脈注射的手臂相，不過他未有透露進一步的情況。

Ansheles的經理人Neo日前在Ansheles出Post：「Ansheles近日因急病送院，正接受治療，情況嚴重。故暫時停止所有工作及社交媒體更新。希望他早日康復、平安。」消息傳出後，不少網民留言表示擔心，希望他早日康復。Ansheles在2017年憑住一口流利廣東話拍攝的《請阿媽飲涼茶》一片而爆紅，其後在ViuTV拍過電視劇《迷失假期》及《地產仔》，又主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》。在2018年拍攝旅遊節目《返歸啦俄仔》。