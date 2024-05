俄仔晒靜脈注射相報平安　透露病情：這是一個非常可怕的時刻！

曾峴ViuTV節目做主持的「俄仔」Ansheles(Artem Ansheles)日前突然急病入院,經理人Neo稱目前接受治療,情況嚴重。事隔多日,Ansheles終現身報平安!

Ansheles昨日(25日)在社交網限時動態貼上新相報平安:「多謝連日嚟大家嘅支持同祝福。我目前情況穩定落嚟,正接受治療。This was a very scary moment but it\'s now behind.(這是一個非常可怕的時刻,但已過去)」相中所見,Ansheles未有現真身,只貼上躺在病床並有靜脈注射的手臂相,不過他未有透露進一步的情況。

Ansheles的經理人Neo日前在Ansheles出Post:「Ansheles近日因急病送院,正接受治療,情況嚴重。故暫時停止所有工作及社交媒體更新。希望他早日康復、平安。」消息傳出後,不少網民留言表示擔心,希望他早日康復。Ansheles在2017年憑住一口流利廣東話拍攝的《請阿媽飲涼茶》一片而爆紅,其後在ViuTV拍過電視劇《迷失假期》及《地產仔》,又主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》。在2018年拍攝旅遊節目《返歸啦俄仔》。