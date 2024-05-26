鍾嘉欣倒奶做Gym操Fit　伍允龍自爆有聯絡：佢有入場支持我

藝人伍允龍與楊盼盼今日（26日）到香港電台出席講座，伍允龍受訪時表示會跟大家分享練功夫和做武指經驗，問到是否很多辛酸史？他説：「都有故事分享嘅，希望講嘅嘢大家覺得有趣啦。（深刻嘢？）做武指好開心，因為自己鍾意設計畫面，拍戲有好多崗位，做策劃、設計有另一種滿足，做演員係做緊畫家支筆，做指導就好似做畫家咁。」

談到他有份演出的《九龍城寨之圍城》票房突破7,700萬，他坦言十分驚喜，就連導演拍攝時也未敢預算：「去咗好多場謝票，最開心見到全院滿座，連最前嗰啲位都滿埋。」他笑言自己入場看電影也不會選如此近銀幕的座位，感激觀眾支持。提到前女友鍾嘉欣將於8月在廣州開唱，近日落力做健身，更於社交網晒上穿上運動Bra Top大晒纖腰以及事業線的片，重拾巔峰身材！他表示與嘉欣大家仍是好朋友，對方也有回港入場支持他，更不時有短訊聯絡，問到對方對他的演出有何評價？他笑言：「話做得好囉，哈哈！」談到角色「王九」令他爆紅，他坦言從影多年感到很開心：「作品自己有份設計，觀眾咁接受，好Warm。（苦盡甘來？）其實慢慢一直都有啲成績嘅，不過今次嘅效果係好突然，做咗咁多年，今次有個角色大家係咁認同嘅，好開心。」

提到《九》將開拍前傳《龍頭》及續集《終章》，他表示據知《龍頭》主要交代上一輩如古天樂飾演的「龍捲風」及郭富城的「殺人王」為主軸的往事，《終章》則以城寨拆卸後，林峯等4子的故事：「有次同導演謝票都有觀眾問第二集會唔會有我？導演當時話如果我可以一齊嚟玩就一齊繼續玩，不過可能我係另一個唔同角色。」他坦言計劃未定，若導演再找他演出自己非常樂意。

提到電影公司於稍後的謝票場加入了「全民寸勁日」元素，他説：「我同電影公司拍完九龍城寨之後拍咗另一部戲《武替道》，喺片場我示範咗寸勁喺公作人員身上，同事覺得幾得意，可以用嚟做活動。（會擔心好似上次咁被觀眾挑機？）上次唔係挑機，佢以為我係王九啫，哈哈！」