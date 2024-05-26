孫慧雪爆患子宮線肌病症慘況　喪拮100支安胎針

女神孫慧雪昨日（25日）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談媽媽經。她透露生第二胎的原因：「直到幫哥哥（大仔）搵到間小學完成艱巨嘅任務，我哋都就嚟40歲，一到40歲就會諗，如果再唔生多個，可能就會生唔到，驚好難有BB。」

講到生仔經歷，她坦言：「我生兩個都好唔容易嘅，但過咗呢啲經歷可以安慰好多人，因為我本身有子宮線肌病症，我嗰陣拍緊3套劇，突然有一日尾龍骨好痛。」她指當時檢查到子宮發大到11厘米，並表示：「一個子宮裏面有4厘米，因為裏面有腺基症。醫生話你要醫好就成個子宮拎走佢。」她透露雖然醫生曾經向她說身體狀況很難懷孕，不過她依然下定決心堅持完成自己的夢想，成功順利當媽媽。

被問到生仔最困難的時刻，她表示：「我自己都有打安胎針，我第二胎打咗超過100針，每日去打。」她說：「第一胎好開心有咗BB，跟住就大出血，我記得嗰一刻一去廁所就見到流晒血，我同自己講一定要鎮定，因為我老公好唔鎮定。跟住老公就震晒車我去醫院，好彩去咗醫院安胎針。」連詩雅透露曾經在懷孕三個月的時候有考慮過打安胎針，她說：「嗰陣時我做緊巡迴演唱會，咁我又未公布，加上我成日都有嗰一種震震嘅M痛感覺，所以我就好驚，差唔多三個月但係冇出血，所以我就冇打。」

提到有關產後抑鬱的問題，她憶述當時在家坐月的階段：「我望住個清潔姐姐好細力咁樣掃風，我就覺得個BB就嚟會死，因為佢哽住啖氣掃唔到出嚟，跟住佢大力少少，我又諗死啦，佢啲內臟喺度崩塌，我心諗點解我會咁癲嘅呢！」她才突然醒覺其實小孩也會長大，只不過是自己胡思亂想，她認為是賀爾蒙影響自己。