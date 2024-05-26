Huracán後繼車型將搭載逾900CV新V8混能系統

去年Revuelto以Aventador後繼車型面世，成為林寶堅尼（Lamborghini） 首款高性能電動車（HPEV）系列超跑。相隔超過一年之後，廠方藉在官方網站上發表了全新V8雙渦輪增壓插電式混能動力系統，預告將在代號為634 的第二款高性能電動車（HPEV）系列超跑，亦即Huracán後繼車型上搭載。

全新V8雙渦輪增壓插電式混合動力系統，由一具轉速可達 10,000rpm 的新型4.0L雙渦輪增壓V8引擎、電馬達及已針對新車型進行優化的全新8前速雙離合器波箱組成，綜效最大馬力逾900CV。其中該新V8引擎，不僅能在 9,000 至 9,750rpm 之間達到800CV，最高引擎轉速更可達 10,000rpm，它更能在4,000至 7,000rpm轉速之間輸出730Nm最大扭力。而專為新型 V8 設計和開發的後部電氣系統(包括逆變器和軸向磁通電馬達)，則設在引擎和雙離合器波箱之間，能在3,500rpm時額外帶來300Nm扭力和110kW功率值(即約150CV馬力)。