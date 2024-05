「聲夢小花」姚焯菲(Chantel)現於新西蘭升學,臨近考試周,作為學生的她忙於應付考試,她昨日(25日)在社交平台上分享多張新相,相中她拿着書本在圖書館努力讀書,其中一張相她更舉高書本,一臉疲憊看似有意扔棄手中書籍,而最令一眾紛絲擔心的莫過於一張哭泣的照片,被溫書的壓力壓垮的Chantel眼濕濕對着鏡頭流淚令網友非常心痛,即紛紛留言為Chantel打氣說:「加油呀!大個女啦」、「一路支持你陪你走」連同為聲夢歌手的詹天文都忍不住留言為Chantel打氣:「是tel女王的眼淚!加油喔發洩情緒是好事不要壓抑住 U GOY THIS MY TEL I've got your back!」