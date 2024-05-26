有冇聽過「共赴巫山」呢個成語？意思係指男女交歡，當中有冇牽涉到「爬」呢個動作？真係好難講，但係快感爬升就不容置疑，唔知大家睇埋以下同「爬（Climb）」有關嘅性話題，會唔會有同感呢？

Climb 食女行為

講起攀爬呢個動作，你會諗起啲乜嘢？爬山？爬樹？如果一個男人爬喺女人身上，你認為係做緊乜嘢呢？唔使畫公仔畫出腸吧！所以爬嘅英文「Climb」亦係一個情色俚語，意思指純粹為咗上床而溝女嘅行為。

題外話，見到擁有模特兒身材嘅美女，好多小男人都有高攀唔起嘅感慨，似乎只有高大嘅男士先配得上，而且坊間仲有個傳聞指，身形愈高，兵器愈長，呢個講法又係咪真呢？有科學雜誌發表過相關分析，原來身材高唔一定兵器長，反而身高喺180公分以下嘅男士，兵器有機會更長添，當然呢個數據只係平均值，實際情況因人而異。

Climbing Mountain 騎乘升呢

講到女上男下嘅體位，相信唔少男士都玩過反向騎乘位，見住女伴個豪華臀喺自己身上扭呀扭，視覺上又真係好刺激，但原來仲有個升呢版叫「Climbing Mountain」，唔知大家有冇興奮試吓呢？玩法唔複雜，首先男方平躺喺床上，以前臂撐起上半身，雙腿同時屈起，方便女伴喺騎乘時向前靠。據性學家指出，相對於一般反向騎乘位，呢一招可以令女士慳番啲力，可作長時間策騎，亦更容易掌握騎動嘅節奏，但女方嘅大腿同核心肌肉要番咁上下力量先玩得到。

《Holiday Heat》野外激戰

放假去邊度玩？爬山可以話係一個有益身心嘅選項，但喺JoyBear Pictures出品嘅《Holiday Heat》入面發生，隨即變咗一場慾火焚身嘅活動！影片由Tindra Frost、Lola Marie、Loveday等多位巨乳脫星主演，講述佢哋同男友提議趁放假去爬山，背後卻另有圖謀，諗住係四下無人嘅山頭、山谷或田野曳曳。究竟性格古板嘅男友們會否把持唔住？呢套四仔勝在有大量嘅山野景色作背景，加埋拍攝水準高，實屬賞心悅目嘅佳作。

同場加映：乙愛麗絲爬山露出

唔少日本AV都會以爬山加野外露出為主題，但講到回響大，不得不提喺2023年由片廠山與空推出嘅《H Cup癡女帶我爬1日山羞恥度爆燈》，事關女主角係人氣癡女乙愛麗絲！故事講述阿妹係露出狂，某日帶住男優去爬山，仲攞咗一大車情趣玩具，理由係純粹露出已經無法得到滿足，要玩埋震蛋、假棒，先覺得興奮，而之後上演嘅戶外交鋒亦極之狂野！講起乙愛麗絲，早喺2003年出道，起初以美少女形象登場，但演咗唔夠半年，就話要回復鹹濕本色，形象亦作180度改變，加埋心口有一對35H巨乳，所以深得唔少AV迷支持！