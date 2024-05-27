星玄｜梁朝偉英國街頭食雪糕被捕獲　網民笑問：係咪去餵鴿？

今日係5月27日農曆四月二十，是日最旺生肖係虎，得到貴人提攜，事業前景會愈來愈好。「三金影帝」梁朝偉（偉仔）就係肖虎，佢早前憑新戲再度奪得金獎像「最佳男主角」，打破金像史上紀錄，正於歐洲拍攝新片《Silent Friend》嘅佢，早前更與新片導演恩伊達伊爾蒂蔻（Ildiko Enyedi），獲邀為德國城市金書留名，該金書留名嘅都是對社會有所貢獻嘅顯赫人物，相當威水。其實偉仔近年都拍唔少外國電影，係國際已有一定知名度，相信搵佢拍戲嘅導演多不勝數，佢嘅事業前景又點會唔好呀。

近日難得有假期嘅偉仔，不但歐洲四出遊覽，更飛到英國倫街頭食雪糕，被網民捕獲，有網民將二人合照放上社交網，仲詳述捕獲偉仔經過：「本來Tony在邊走邊食雪糕，和一位男性友人一起！Tony哥真的太接地氣了，人真的好好呀。還問了他說他是來英國旅遊的，本人完全沒有架子！」唔少網民看到合照後，均紛紛大問：「他是來餵鴿子的嗎？」、「影帝貼地冇架子」、「好有反差萌」。

至於幸運星係獅子座，頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。獅子女何沛珈（Roxanne），早年有喺《愛．回家之開心速遞》飾演「Luna」一角，成功入屋。舊年台慶劇《新聞女王》入面，佢飾演排球隊隊長廖子珊，並慘被教練性侵，當中演技大獲網民讚賞，今年初更憑呢個角色爭奪女飛躍添，Roxanne你頭腦精明，如果再去進修演技，相信係不久將來必成大器。