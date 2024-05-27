【是日通勝】

農曆四月二十

甲辰年 己巳月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、開市

忌：穿井、合醬、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：01、19、08

幸運顏色：藍色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

金牛座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

雙子座：愛情與事業運皆下跌，心情差到一個極點。

巨蟹座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

獅子座：頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。

處女座：安守本分，不越俎代庖，保持低調免惹禍。

天秤座：事業與財運上升，但有可能出現感情問題。

天蠍座：要接受別人對你的批評，他們是為你好的。

人馬座：溝通不是辯論，勿勉強對方支持你的觀點。

山羊座：待人接物宜疏爽一點，有助積累人情資本。

水瓶座：人氣不錯，容易跟志同道合的陌生人結緣。

雙魚座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）雞 易破財

鼠：任何小事都會讓你生氣，盡量少講話。

牛：多了解行業知識，面對競爭會更從容。

虎：得到貴人提攜，事業前景會愈來愈好。

兔：職場上迎來好消息，有機會大展拳腳。

龍：處於一種積極向上的狀態，有利事業。

蛇：財運不錯，投資可一試，謹慎是前提。

馬：做事粗心，今天不宜做任何重大決定。

羊：失敗乃成功之母，勿因小挫折而灰心。

猴：整體運勢還可以，打工仔要提高警覺。

雞：是日沖煞，小心理財，金錢易有損失。

狗：財運稍遜，易出現不合理的消費行為。

豬：生活順風順水，沒有甚麼事情要操心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

你的人生怎樣才無往不利

坊間各門各派，各施各法。我們懂得去計算，也要因應自己的命運去安排要走的路線，因此我不停講，先知自己的命，才認同自己的命，按照人生路線去安排。我們經常講所謂「趨吉避凶」，就是知道自己一生所走的軌迹去為自己定下攻守。

有些事件是可作參考，一個人開始炫耀自己，往往就是災禍的開始，無論身處順境或逆境，內心都要像靜水般深沉，才能守得住自己的福氣。

知足不辱，知止不殆，意思是懂得知足的人，不會遭受屈辱，懂得適可而止的人，才能走得更長遠。

積陰德可以改運嗎？我答你，可以！憑甚麼證明嗎？

可以由所謂「相由心生」這句話說起。最近科學家發表了一個論述，每個人的心在保持歡樂正能量時會分泌出一些物質，有助治好身體八成疾病，是嗎？我從小有一個觀察，某些人常被人稱為智商低，但細心留意會發覺這些人活得開心，身體長得肥肥白白，就是因為他們的內心沒有負面思想，簡單地做人。大千世界，我們每天與很多人打交道，少不免會產生好多不同的煩惱，很自然你內心的總指揮便會製造出負能量，蓋過了好的物質，未能殺掉病菌。

化繁為簡，以簡制繁，人生在世，難得糊塗。人心是立身之本，發心壞了，人和事便會走向毀滅。