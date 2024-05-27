失言風波纏繞不休　冼靖峰長期單身啜功冇生疏

唱歌比賽出身的冼靖峰，踩界去拍劇，首次擔正做男一就要犠牲色相除衫半祼，又被羅毓儀奪取螢幕初吻，雖然26歲已經大個仔，但太耐冇拍拖，被羅毓儀錫到尷尬面紅。

男團Loong 9的唱將「妙音龍子」冼靖峰（Archie），在熱播劇《神耆小子》中表現令人眼前一亮，由參加選秀節目《聲夢傳奇》入行，拍過劇集《青春本我》和內地劇《戀戀紅塵》，《神耆小子》是第3個作品。他坦言開工兩星期不算太順暢，走位都會手腳不協調，直至不再理會上鏡角度及髮型好不好看，將所有包袱放低，原來愈捨棄愈吸收。有場Archie被「老竇」蕭正楠扯爛背心半祼上身，臨時加戲，父子表情到位，全場爆笑，但他嫌沒有肌肉，明白做藝人時刻要保持最佳狀態的重要。至於他與羅毓儀（Yuki）的感情線就不乏咀嘴場口：「開工幾日就要錫，我當Yuki係前輩，佢啲戲我都有睇，作為男仔要令件事（錫戲）舒服，好彩佢話舒服。（你嘅螢幕初吻？）好尷尬，第一次，而且好耐冇拍拖，真係有少少面紅。」

劇集煞科當天的下午，Archie就直飛北京加入《亞洲超星團》集訓，在超星團中亦看到他的進步。Archie曾經因為直播失言惹起軒然大波，令事業陷入低潮，他坦承此事後時刻提醒自己：「因為呢件事係跟住你，要去面對先至有機會進步，要克服更多挑戰，前面嘅路好長，千祈唔好畀自己白交學費。」他指自己在低潮時，靠跟朋友傾訴、做運動和吃東西找情緒出口，經歷過低潮才懂得珍惜機會，直言就算只是一句歌詞，現在都會好仔細認真。雖然Loong 9香港粉絲見面會舉行無期，Archie直言對唱歌抱着熱誠：「有騷就唱爆佢，劇就演好佢。」等待公司的安排，至於隊友之間關係良好，與丁子朗更情同兄弟：「有人問我哋有冇當對方係競爭對手，真係冇，佢演戲踩界去唱歌，我唱歌踩界去拍劇，見到佢成功我係好開心，佢真係好有火。」

妝頭：King Yip/Hugo Poon

場地：Velo Italian Bar & Grill